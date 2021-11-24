برشلونة يفشل بتحقيق الثأر من بنفيكا ،، ويقترب من الدوري الأوروبي !

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الوكيل الإخباري - أنس عشاتعادل برشلونة الإسباني مع بنفيكا البرتغالي بدون أهداف، في المباراة الأوروبية الأول للمدير الفني تشافي هيرنانديز، والتي أقيمت على ملعب كامب نو لحساب الجولة الخامسة من مباريات المجموعة الخامسة لدوري أبطال أوروبا.وفشل برشلونة بالثأر لنفسه من خسارة مباراة الذهاب، والتي كانت بنتيجة كبيرة (3/0)، وهي نتيجة لا تليق باسم وتاريخ النادي الكاتلوني الكبير، كما أن التعادل جعل الفريق مجبرا على تحقيق الفوز على بايرن ميونخ الألماني في اليانز أرينا بالجولة الأخيرة إذا أردا عدم توديع دوري الأبطال من دور المجموعات وهو أمر صعب في ظل الظل الظروف الحالية للفريق، بينما يبدو خصم بنفيكا بالجولة الأخيرة أقل صعوبة ( دينامو كييف الأوكراني) .وكان بايرن ميونخ قد ضمن التأهل كمتصدر للمجموعة بعد فوزه على دينامو كييف بهدفين لهدف، في المباراة التي أقيمت على ملعب الأول.وبهذ النتائج انفرد البايرن بالصدارة بـ 15 نقطة، ويحل برشلونة بالوصافة بـ 7 نقاط، ويأتي بنفيكا ثالثا بـ 5 نقاط، بينما يتذيل الفريق الأوكراني الترتيب بنقطة وحيدة .