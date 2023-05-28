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الأحد، 28-05-2023 01:40 م

برشلونة يفضل ميسي على ليفاندوفسكي بيورو واحد!

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الوكيل الإخباري - يواصل الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم باريس سان جيرمان، إثارة الجدل خلال الميركاتو الصيفي المقبل بسبب عدم وضوح موقفه النهائي بشأن مستقبله.

وينتهي عقد ميسي مع سان جيرمان الشهر المقبل، ووفقا لتقارير صحفية عديدة يقترب البرغوث من الرحيل إلى وجهة جديدة.

ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، بدأ العد التنازلي لمعرفة مصير ميسي في الصيف، حيث يحظى النادي الكتالوني بتفاؤل معتدل تجاه حسم الصفقة.

وأشارت إلى أن مفاوضات برشلونة وميسي بدأت في شهر فبراير/شباط الماضي بقيادة الرئيس خوان لابورتا، واتفق الطرفان على شروط الراتب الذي سيحصل عليه اللاعب لمدة سنتين، بالإضافة إلى الاتفاق على حقوق التسويق.

وأوضحت أن برشلونة لا يزال ينتظر الموافقة النهائية على خطته الاقتصادية من رابطة الليجا، لكن عند سؤال مصادر مقربة من ميسي بشأن المفاوضات أكدوا أنهم لم يتلقوا أي شيء مكتوب أو جاد حتى الآن.

وعلى العكس، أكدت مصادر موثوقة من برشلونة لـ"موندو ديبورتيفو"، أن ميسي ووالده يعرفان المعايير التي يستند عليها العرض الرسمي الذي سيقدم للبرغوث.

وكشفت أن برشلونة يخطط لمنح ميسي راتب يزيد بيورو واحد عما يحصل عليه روبرت ليفاندوفسكي، من أجل إبقاء ليو على رأس فاتورة الرواتب في النادي.

وذكرت أن برشلونة لا يستطيع التحرك أكثر من ذلك في صفقة ميسي حتى يتم تأكيد الموافقة على خطته من رابطة الليجا، والتي قد تصل الأسبوع المقبل أو الذي يليه على أقصى تقدير.

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