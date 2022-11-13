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الأحد، 13-11-2022 03:42 م

برشلونة يفكر في التعاقد مع نجم مانشستر سيتي

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الوكيل الإخباري - قالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، إن برشلونة يفكر في تعزيز الفريق الأول بصفقات في السوق الشتوي في يناير 2023.

وأوضحت الصحيفة، أن إحدى الأولويات الكبرى في برشلونة تتمثل في ضم لاعب خط وسط يمكنه الوصول إلى منطقة المنافس.


وأشارت إلى أن اللاعب الذي يفضله تشافي هو البرتغالي برناردو سيلفا (28 عامًا)، لاعب وسط مانشستر سيتي، لكن عقده مع النادي الإنجليزي يمتد حتى عام 2025، وقد كان بالفعل هدفًا لبرشلونة في الصيف الماضي.

لكن في كامب نو يعرفون بالفعل أنه في يناير سيكون من الصعب للغاية، إن لم يكن من المستحيل، التعاقد مع برناردو سيلفا في يناير لأنه لاعب أساسي مع المدرب بيب غوارديولا.

ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" فإن برشلونة سيحاول التعاقد مع الألماني إلكاي غوندوغان مستغلا أن عقده مع مانشستر سيتي ينتهي في يونيو 2023.

وأكدت أن غوندوغان يتناسب مع الخصائص المطلوبة في برشلونة، كما أنه تتم إدارته من قبل نفس وكالة التمثيل مثل أندرياس كريستنسن، الذي وقع لبرشلونة مجانًا الصيف الماضي.

وبحسب موقع "transfermarkt" فإن غوندوغان شارك في 20 مباراة مع مانشستر سيتي هذا الموسم سجل فيها هدفين وصنع هدفين خلال 1374 دقيقة.

وأشارت الصحيفة إلى أن برشلونة يراقب أكثر من لاعب بناء على طلبات تشافي، ويبرز البلجيكي يوري تيليمانس لاعب ليستر سيتي المطلوب من آرسنال أيضا.

ويتصدر برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 37 نقطة من 14 مباراة، ويتقدم بنقطتين عن ريال مدريد، وسيلعب برشلونة مع مانشستر يونايتد في دور خروج المغلوب في الدوري الأوروبي.

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