الإثنين 17-07-2023
الوكيل الاخباري

مدير الأمن العام يلتقي مدير الدفاع المدني الفلسطيني

العمل: 373 ألف تصريح عمل صدرت للعمالة السورية منذ 2016

وزارة الداخلية في بريدنيستروفيه تعلن عن مقتل زعيم المعارضة

مذكرة من البنك المركزي لجميع البنوك في الأردن

تطوير المناهج ينشر رابط لمنهاج اللغة العربية المطورة لـ 4 صفوف

الدفاع الروسية: مقتل نحو 700 جندي أوكراني خلال يوم

اليرموك تعلن حاجتها إلى تعيين أعضاء هيئة تدريس

الأردن يعزي مصر بضحايا انهيار مبنى سكني في القاهرة

بيان من ديوان الخدمة بشأن تعيين متقدمين لوظائف الفئة الثالثة

مناشدة عاجلة للتبرع بالدم لشقيقتين في إربد

الإثنين، 17-07-2023 10:33 ص

برشلونة يقترب من ضم بديل بوسكيتس

72023179118423222015


الوكيل الإخباري -  اقترب نادي برشلونة، من ضم لاعب خط وسط "ارتكاز" جديد ليكون بديلا لسيرجيو بوسكيتس، الذي رحل عن الفريق الكتالوني بنهاية عقده في يونيو الماضي.

اضافة اعلان


وانضم بوسكيتس لنادي إنتر ميامي الأمريكي، ليجاور زميله السابق في الفريق الكتالوني، الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية، أن برشلونة سيتعاقد مع لاعب خط الوسط الإسباني أوريول روميو من جيرونا، ليكون بديلا لبوسكيتس وسيتم التوقيع معه خلال الأيام المقبلة مقابل 4.5 مليون يورو.

كما أكدت الصحيفة أن قرار التعاقد مع أوريول يأتي بسبب الأزمة الاقتصادية التي يمر بها النادي الكتالوني، حيث سيكون قدوم الإسباني مناسبا للإمكانيات المادية لبرشلونة راهنا.

وأشارت الصحيفة إلى رغبة مدرب نادي برشلونة، تشافي في قدوم أوريول، لكن ذلك بعد إعلان رئيس الفريق الكتالوني، خوان لابورتا عدم قدوم الألماني كيميش من بايرن ميونخ، وزوبيميندي من ريال سوسييداد، الصفقات التي كان يفضلها المدرب الإسباني.

 

ملاعب 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
7202317105652954392371

مغير السرحان يتعاقد مع المحترف السوري خانكان

7202317104034748403257

نجم برشلونة يرفض عرضا مغريا من مانشستر سيتي

7202317102913336320116

ولي العهد: أبطالنا من ذهب

7202317101325766709206

يوفنتوس يقدم عرضه الأول لضم لاعب برشلونة

720231795754523102285

تفاصيل اتفاق إنتر ميلان مع كوادرادو

720231795045946534295

إنريكي يستقر على بديل مبابي

أخبار متعلقة
7202316134511770422221 (1)

برشلونة يفتح باب الهلال السعودي أمام نجمه

7202315111026105434743

الصفقة الثالثة تدق أبواب الكامب نو

720238124418335683558

توقيع عقود صفقة برشلونة الجديدة

620231912150938878064

رسميا.. ريال مدريد يعلن عن مهاجمه الجديد

620231912045699603063

الذكاء الاصطناعي سيتتبع مئات المسيئين في مونديال قطر

6202319111934433057108

نجم البرتغال يوقع عقود انتقاله للهلال