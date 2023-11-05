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الأحد، 05-11-2023 02:12 م

برشلونة يقتنص فوزا ثمينا من ملعب سوسييداد

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الوكيل الإخباري - انتزع نادي برشلونة فوزا "قاتلا" بهدف دون رد على حساب مضيفه ريال سوسييداد، السبت، ضمن منافسات الجولة الـ12 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ويدين "البارسا" بالفضل في هذا الفوز، لمدافعه الأوروغوياني رونالد أراوخو، الذي سجل الهدف الوحيد في المباراة بضربة رأس في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

وبهذا الفوز، ارتقى برشلونة إلى المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 27 نقطة، على بعد أربع نقاط من المتصدر جيرونا ونقطة واحدة عن غريمه ريال مدريد الذي يلعب غدا الأحد ضد ضيفه رايو فاليكانو.

أما ريال سوسييداد، فقد بقي في المركز السادس برصيد 19 نقطة.

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