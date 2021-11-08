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الإثنين، 08-11-2021 11:59 ص

برشلونة يقدم اليوم تشافي للجماهير ووسائل الإعلام

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الوكيل الاخباري - يقدم نادي برشلونة الإسباني، اليوم الإثنين، تشافي هيرنانديز المدير الفني الجديد للبلوجرانا، في ملعب “كامب نو”.

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وتم الإعلان عن تعيين لاعب خط وسط برشلونة السابق تشافي كمدرب للفريق خلفا للهولندي رونالد كومان، وسيتم تقديمه رسميا لوسائل الإعلام اليوم الإثنين قبل خوض أول حصة تدريبية له في اليوم التالي.

ووفقًا لصحيفة “موندو ديبورتيفو”، الإسبانية، فإن تقديم تشافي اليوم في ملعب “كامب نو” بحضور 25 ألف مشجع من جماهير البارسا.

وسيبدأ المؤتمر الصحفي لتشافي في الساعة الواحدة والنصف ظهرا في المكان المخصص للصحافة، بعد تقديمه في ملعب “كامب نو”.

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