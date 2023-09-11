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الإثنين، 11-09-2023 04:44 م

برشلونة يقدم مساعدات إنسانية لضحايا زلزال المغرب

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الوكيل الإخباري - أعلن رئيس نادي برشلونة، خوان لابورتا، عن تقديم مساعدات إنسانية للمتضررين من الزلزال الذي ضرب المغرب مساء يوم الجمعة الماضي، وتسبب في مقتل أكثر من ألفي شخص حتى الآن.

وقال لابورتا "نعلن تضامننا مع ضحايا الزلزال الذي وقع في المغرب وتسبب في الكثير من الألم. نعلم أنه، وعبر صندوقنا، سنقدم أعمال المساعدات الإنسانية"، مشيرا إلى أن نادي برشلونة أثبت دائما "دفاعه عن الحقوق والحريات في كتالونيا".

يذكر أن لابورتا، كان قد نشر فيديو عقب الزلزال على حسابه بموقع إكس (تويتر سابقا)، قال فيه باللغة العربية: "نحن معكم. ديما مغرب".

وتضامن نادي برشلونة أيضا مع ضحايا زلزال المغرب، على حسابه الرسمي في موقع إكس، حيث كتب: "نعرب عن تضامننا الكامل وتعاطفنا مع ضحايا الزلزال الذي ضرب المغرب".

وبحسب التنبيه الذي أصدره المعهد الوطني المغربي للجيوفيزياء، ضرب زلزال بقوة 7 درجات على مقياس ريختر منطقة مراكش، ووقع عند تمام الساعة 11:11 مساء الجمعة بالتوقيت المحلي (10:11 مساء بتوقيت جرينيتش يوم السبت) على عمق 8 كيلومترات 

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