برشلونة يقرر التحرك لضم بديل ديمبلي

الوكيل الإخباري - بدأ برشلونة التحرك جديا لعقد صفقة هجومية جديدة خلال الميركاتو الصيفي الجاري.



وارتبط اسم البرتغالي جواو فيليكس، مهاجم أتلتيكو مدريد، بالرحيل إلى برشلونة، بعد انتقال الفرنسي عثمان ديمبلي إلى باريس سان جيرمان، وتجديد برناردو سيلفا عقده مع مانشستر سيتي.



وأكد فابريزيو رومانو، خبير سوق الانتقالات في أوروبا، أن برشلونة سيتخذ خطوات جادة في صفقة فيليكس قريبا.



وكتب رومانو، عبر حسابه على منصة "إكس": "برشلونة سيفعل التحرك صوب صفقة جواو فيليكس خلال 48 ساعة".



وأضاف: "برشلونة سيتحدث داخليا لمعرفة ما إذا كان بإمكانه عقد تلك الصفقة في ظل مشكلات اللعب المالي النظيف".



وتابع: "سيبذل النادي قصارى جهده لأن جواو يريد اللعب للبارسا، والرئيس خوان لابورتا حريص على ضمه".



وختم: "سينتظر جواو برشلونة حتى النهاية، ولن يفكر في أندية مختلفة أو السعودية إذا غادر البارسا السباق".



وكان فيليكس، قد صرح مؤخرا بأنه يحلم بالانتقال إلى برشلونة منذ أن كان طفلا، وهو ما تسبب له في مشاكل كبيرة مع جماهير أتلتيكو مدريد.

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