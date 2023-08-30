الأربعاء 30-08-2023
الوكيل الاخباري

الأمن: ضبط مُطلق النار في حفل زفاف بمعان

وفاة شاب يوم عرسه في معان إثر عيار ناري بالخطأ

الأرصاد: ارتفاع آخر على درجات الحرارة في المملكة نهاية الأسبوع

الملك يزور قيادة قوات الدرك - صور

5 دنانير سعر كيلو ورق الدوالي في السوق المركزي

الخصاونة يوجه بتحسين خدمات التَّزويد المائي في محطَّة إيل بمعان

مناشدة بالبحث عن طفل مفقود في الزرقاء

البشايرة مديرا عاما لمستشفى الملك المؤسس عبدالله الجامعي

الغابون.. انقلاب عسكري فوق دولة عائمة على بحر من النفط ماذا تعرف عنها؟

التعليم العالي: الموعد النهائي لتقديم طلبات القبول الموحد منتصف الليلة

الأربعاء، 30-08-2023 01:38 م

برشلونة يقرر التحرك لضم بديل ديمبلي

82023309303205573940


الوكيل الإخباري -  بدأ برشلونة التحرك جديا لعقد صفقة هجومية جديدة خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وارتبط اسم البرتغالي جواو فيليكس، مهاجم أتلتيكو مدريد، بالرحيل إلى برشلونة، بعد انتقال الفرنسي عثمان ديمبلي إلى باريس سان جيرمان، وتجديد برناردو سيلفا عقده مع مانشستر سيتي.

وأكد فابريزيو رومانو، خبير سوق الانتقالات في أوروبا، أن برشلونة سيتخذ خطوات جادة في صفقة فيليكس قريبا.

وكتب رومانو، عبر حسابه على منصة "إكس": "برشلونة سيفعل التحرك صوب صفقة جواو فيليكس خلال 48 ساعة".

وأضاف: "برشلونة سيتحدث داخليا لمعرفة ما إذا كان بإمكانه عقد تلك الصفقة في ظل مشكلات اللعب المالي النظيف".

وتابع: "سيبذل النادي قصارى جهده لأن جواو يريد اللعب للبارسا، والرئيس خوان لابورتا حريص على ضمه".

وختم: "سينتظر جواو برشلونة حتى النهاية، ولن يفكر في أندية مختلفة أو السعودية إذا غادر البارسا السباق".

وكان فيليكس، قد صرح مؤخرا بأنه يحلم بالانتقال إلى برشلونة منذ أن كان طفلا، وهو ما تسبب له في مشاكل كبيرة مع جماهير أتلتيكو مدريد.

اضافة اعلان

 

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
820233016754589304056

تحول مفاجئ.. ناصر الخليفي يفتح الباب أمام مبابي للرحيل إلى ريال مدريد

8202330155051810582905

استبعاد صيصا وشرارة من تشكيلة النشامى بسبب الإصابة

8202330104421141287406

رونالدو يعلق على اكتساح الشباب

8202330103956396009199

من أوروبا.. صفقات صنعت التاريخ بالدوري السعودي 2023

82023301072824769375

الكشف عن جدول مباريات بطولة الاردن الدوليّة

820233010436224043428 (1)

نجم برشلونة يتراجع ويقرر الرحيل

أخبار متعلقة
8202312153537848474681

برشلونة يصدم وكلاء ديمبلي.. وتحرك قضائي منتظر

8202312154222128391719 (1)

بعد ميسي تركيا.. هل يوجه ريال مدريد صفعة جديدة لبرشلونة؟

8202310161917537989063

أتلتيكو مدريد يعلن التعاقد مع راع جديد

8202310133243602755858

رد صادم من سيميوني بشأن التدريب في الدوري السعودي

820239161057332544663

من هو لامين جمال معجزة برشلونة الجديد؟

820239102427433056104

برشلونة يعلق لأول مرة على عودة نيمار