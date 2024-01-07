برشلونة يقرر التحرك نحو هدف السيتي وباريس

الوكيل الإخباري - قرر برشلونة المضي قدما في إحدى الصفقات البرازيلية، التي تحظى بمنافسة قوية من كبار أوروبا، وفقا لتقرير صحفي كتالوني.



ويتعلق الأمر باللاعب صاحب الـ16 عامًا، إستيفاو ويليان، نجم بالميراس البرازيلي، المعروف بـ"ميسينيو"، الذي قال في حوار صحفي من قبل إنه يفضل اللعب لبرشلونة، في حالة انتقاله إلى أوروبا.



ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو"، قررت إدارة البارسا التحرك لحسم صفقة ميسينيو، هذا الموسم، عقب إبرام صفقة مواطنه فيتور روكي، الذي بدأ مشواره بالفعل مع البلوجرانا.



وأكدت الصحيفة أن ويليان ووكيله "مستعدان للحرب" ورفض العروض الأخرى، المقدمة من مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وتشيلسي وآرسنال وباريس سان جيرمان.



ومن جانبه، قرر بالميراس احترام رغبة لاعبه، وسينتظر تحرك برشلونة نحو اللاعب الملقب بـ"ميسينيو" بسبب تشابه أسلوب لعبه مع أسطورة الأرجنتين، ليونيل ميسي، بحسب الصحيفة الكتالونية.

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