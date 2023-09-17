برشلونة يقسو على ضيفه ريال بيتيس

الوكيل الإخباري - دك فريق برشلونة شباك ضيفه ريال بيتيس بخمسة أهداف من دون رد، في المباراة التي جمعتهما السبت، وذلك في إطار منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإسباني لكرة القدم.



وتوالى على تسجيل ثلاثية الفريق الكتالوني كل من اللاعبين، البرتغالي جواو فيليكس، والبولندي روبرت ليفاندوفسكي، والإسباني فيران توريس، والبرازيلي رافينيا، والبرتغالي جواو كانسيلو، في الدقائق (25، 32، 62، 66، 81) على الترتيب.



وحقق فريق برشلونة بذلك انتصاره الرابع على التوالي، بعد تعادله في مستهل مشوار الدفاع عن لقب بطل الدوري "لا ليغا" أمام مضيفه خيتافي من دون أهداف، ليرفع رصيده إلى 13 نقطة، ويعتلي الصدارة متجاوزا بفارق نقطة غريمه التقليدي ريال مدريد قبل مباراته أمام ضيفه ريال سوسييداد، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة السادسة أيضا.



بينما تجمد رصيد نادي ريال بيتيس عند 7 نقاط، وتراجع إلى المركز التاسع على سلم الترتيب حتى الآن، كذلك بانتظار مباريات هذه الجولة.

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