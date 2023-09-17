الأحد 17-09-2023
الوكيل الاخباري

موته اوجع قلوب الاردنيين .. من هو محمد زيد الشوابكة ؟ - صور

توضيح من الضمان حول سداد الأفراد لسلفة تعويض الدفعة الواحدة

فيضان ليبيا دمّر 900 منزل بشكل كامل بدرنة.. ودفن 400 تحت الوحل

الطاقة: انشاء مشاريع ربط كهربائي جديدة لجعل الأردن مركزاً إقليمياً

الموت كاد يخطف احمد بالبحر الميت .. وهذا ما حدث بمستشفى البشير - صور

صلح الزرقاء تحكم بحبس 3 أشخاص 4 سنوات عذبوا حدثا وأصابوا آخر بغيبوبة

الخارجية: انقطاع التواصل مع عائلة أردنية في ليبيا بعد انهيار منزلهم جراء الفيضانات

الجمارك: تحويل 67 قضية إلى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب العام الماضي

إرادتان ملكيتان مرتقبتان قبل نهاية أيلول الحالي

للمقترضين من البنوك.. التخفيضات على الفائدة ستبدأ في هذا الموعد

الأحد، 17-09-2023 02:54 م

برشلونة يقسو على ضيفه ريال بيتيس

92023179227974579806


الوكيل الإخباري - دك فريق برشلونة شباك ضيفه ريال بيتيس بخمسة أهداف من دون رد، في المباراة التي جمعتهما السبت، وذلك في إطار منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وتوالى على تسجيل ثلاثية الفريق الكتالوني كل من اللاعبين، البرتغالي جواو فيليكس، والبولندي روبرت ليفاندوفسكي، والإسباني فيران توريس، والبرازيلي رافينيا، والبرتغالي جواو كانسيلو، في الدقائق (25، 32، 62، 66، 81) على الترتيب.

وحقق فريق برشلونة بذلك انتصاره الرابع على التوالي، بعد تعادله في مستهل مشوار الدفاع عن لقب بطل الدوري "لا ليغا" أمام مضيفه خيتافي من دون أهداف، ليرفع رصيده إلى 13 نقطة، ويعتلي الصدارة متجاوزا بفارق نقطة غريمه التقليدي ريال مدريد قبل مباراته أمام ضيفه ريال سوسييداد، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة السادسة أيضا.

بينما تجمد رصيد نادي ريال بيتيس عند 7 نقاط، وتراجع إلى المركز التاسع على سلم الترتيب حتى الآن، كذلك بانتظار مباريات هذه الجولة.

اضافة اعلان

 

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
920231792737320587767

إنتر يكتسح ميلان في ديربي الغضب

920231792436997223127

شاهد.. رونالدو كاد أن يسقط مصورا بالضربة القاضية

920231616454848337158

ليفربول يقلب الطاولة على وولفرهامبتون

9202316144954614366453

صلاح وجوتا في هجوم ليفربول أمام وولفرهامبتون

9202316143435203159320

أرتيتا: جيسوس غيّر عالم آرسنال

820231123390504391574

الفيصلي يفوز على الرمثا بهدف نظيف

أخبار متعلقة
9202316121520957432134

تشافي يحشد نجوم برشلونة لموقعة بيتيس

9202316105913586355329

هل يخون الزلزولي برشلونة؟