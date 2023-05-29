الإثنين 29-05-2023
الوكيل الاخباري

فيديو - ازدحام أمام محلات زجاج السيارات في عمّان بعد تضرر بعضها من البرد

وزير سوداني يعلن عقد مفاوضات جديدة بجدة لتمديد الهدنة

إصابة رئيس مجلس محافظة الزرقاء بجرح في الرأس بسبب قوة تساقط حبات البرد - صورة

ارتفاع التبادل التجاري بين الأردن ورومانيا العام الماضي بنسبة 58%

دائرة الشؤون الفلسطينية: تعويض المتضررين من مياه الأمطار في المخيمات

باشينيان يعلن عن عدم وجود وثيقة متفق عليها بشأن السلام مع أذربيجان

اتفاق سقف الدين المبدئي يقود مكاسب الأسواق الأوروبية

خرج لدفن شقيقته فتوفي بانجراف السيول في العقبة

أفعى الحراشف المنشارية تلدغ مواطنا في الأغوار

فرق متخصصة تبحث عن طفل مفقود 13 عاما بسبب السيول في الزرقاء

الإثنين، 29-05-2023 12:13 م

برشلونة يقسو على مايوركا.. وإسبانيول يهبط

52023299384611253818


الوكيل الإخباري - حقق برشلونة فوزاً كبيراً 3-0 على ضيفه ريال مايوركا في الجولة 37 (قبل الأخيرة) لبطولة الدوري الإسباني لكرة القدم، فيما كان إسبانيول ثاني الهابطين لدوري الدرجة الثانية برفقة إلتشي، وتواصل الصراع على المقعد المؤهل للمراحل التمهيدية في بطولة دوري المؤتمر الأوروبي في الموسم المقبل.

وأسفرت باقي مباريات الجولة عن فوز إلتشي على مضيفه أتلتيك بلباو 1 -0، وأتلتيكو مدريد على ضيفه ريال سوسييداد 2-1، وخيتافي على ضيفه أوساسونا 2-1، وقادش على ضيفه سلتا فيغو 1-0.

وفاز رايو فاييكانو على ضيفه فياريال 2-1، وريال بيتيس على مضيفه جيرونا بنفس النتيحة، وتعادل بلنسية مع ضيفه إسبانيول 2- 2، وألميريا مع ضيفه بلد الوليد بدون أهداف.

اضافة اعلان


وعلى ملعب سبوتيفاي كامب نو، افتتح أنسو فاتي التسجيل لبرشلونة في الثواني الأولى من عمر اللقاء ضد ريال مايوركا، الذي لعب بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 14، عقب طرد لاعبه السنغالي أمات دييديو.

واستغل برشلونة، الذي حسم تتويجه بلقب الدوري الإسباني في وقت سابق، النقص العددي في صفوف منافسه، ليضيف أنسو فاتي وجافي الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 24 و70 على الترتيب، ليختتم الفريق الكاتالوني لقاءاته على ملعبه بالبطولة هذا الموسم على أفضل وجه.


وارتفع رصيد برشلونة، الذي خسر في لقاءيه الماضيين أمام ريال سوسييداد وبلد الوليد، إلى 88 نقطة في الصدارة، فيما توقف رصيد مايوركا عند 47 نقطة في المركز الثاني عشر.

وودع إسبانيول المسابقة رسمياً، بعدما سقط في فخ التعادل 2-2 مع مضيفه بلنسية.


وتقدم دييغو لوبيز لفالنسيا في الدقيقة 38، لكن سرعان ما تعادل إسبانيول بواسطة سيزار مونتيس في الدقيقة 40، قبل أن يضيف مارتن برايثويت الهدف الثاني للضيوف في الدقيقة 50.


وبينما تأهب الجميع لانتهاء اللقاء بفوز إسبانيول 2-1، أحرز سامويل لينو هدف التعادل القاتل لمصلحة بلنسية في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع.


وارتفع رصيد فالنسيا إلى 41 نقطة في المركز الخامس عشر، بينما بقي إسبانيول في المركز التاسع عشر (قبل الأخير) برصيد 36 نقطة، بفارق 4 نقاط خلف مراكز الأمان، قبل خوض المرحلة الأخيرة للموسم.

 

ملاعب 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
52023299542757053186

ميسي يثير الجدل في باريس سان جيرمان بتصرف جديد

5202328164410311256327

الفيصلي يلتقي الوحدات في فلسطين الاثنين

5202328135236336811071 (1)

صلاح: هذا اللاعب يشبه فيرمينو

520232814225328199058

ديمبلي يحسم مصيره مع برشلونة

5202328134112240701751

رونالدو يخرج بموسم صفري للمرة الرابعة في تاريخه

520232813146827308758

يوفنتوس يتمسك بالفرصة الأخيرة أمام ميلان في الدوري الإيطالي

أخبار متعلقة
5202315104847881404438

إسبانيول يعتذر رسميا عن سلوك جماهيره

520234105515293717326

برشلونة أم الهلال.. الحيرة تسيطر على ميسي

52023211050318964916 (1)

ريال مدريد يتحدى سوسيداد في صراع المربع الذهبى بالدوري الإسباني

52023213925713626748

برشلونة يخطط للمشاركة في بطولات عربية

42023299954307161688

ريال مدريد يواجه ألميريا بالليغا

42023299418727828762

مدرب برشلونة يقلل من أهمية عودة ميسي