برشلونة يقسو على مايوركا.. وإسبانيول يهبط

الوكيل الإخباري - حقق برشلونة فوزاً كبيراً 3-0 على ضيفه ريال مايوركا في الجولة 37 (قبل الأخيرة) لبطولة الدوري الإسباني لكرة القدم، فيما كان إسبانيول ثاني الهابطين لدوري الدرجة الثانية برفقة إلتشي، وتواصل الصراع على المقعد المؤهل للمراحل التمهيدية في بطولة دوري المؤتمر الأوروبي في الموسم المقبل.



وأسفرت باقي مباريات الجولة عن فوز إلتشي على مضيفه أتلتيك بلباو 1 -0، وأتلتيكو مدريد على ضيفه ريال سوسييداد 2-1، وخيتافي على ضيفه أوساسونا 2-1، وقادش على ضيفه سلتا فيغو 1-0.



وفاز رايو فاييكانو على ضيفه فياريال 2-1، وريال بيتيس على مضيفه جيرونا بنفس النتيحة، وتعادل بلنسية مع ضيفه إسبانيول 2- 2، وألميريا مع ضيفه بلد الوليد بدون أهداف.

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وعلى ملعب سبوتيفاي كامب نو، افتتح أنسو فاتي التسجيل لبرشلونة في الثواني الأولى من عمر اللقاء ضد ريال مايوركا، الذي لعب بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 14، عقب طرد لاعبه السنغالي أمات دييديو.



واستغل برشلونة، الذي حسم تتويجه بلقب الدوري الإسباني في وقت سابق، النقص العددي في صفوف منافسه، ليضيف أنسو فاتي وجافي الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 24 و70 على الترتيب، ليختتم الفريق الكاتالوني لقاءاته على ملعبه بالبطولة هذا الموسم على أفضل وجه.



وارتفع رصيد برشلونة، الذي خسر في لقاءيه الماضيين أمام ريال سوسييداد وبلد الوليد، إلى 88 نقطة في الصدارة، فيما توقف رصيد مايوركا عند 47 نقطة في المركز الثاني عشر.



وودع إسبانيول المسابقة رسمياً، بعدما سقط في فخ التعادل 2-2 مع مضيفه بلنسية.



وتقدم دييغو لوبيز لفالنسيا في الدقيقة 38، لكن سرعان ما تعادل إسبانيول بواسطة سيزار مونتيس في الدقيقة 40، قبل أن يضيف مارتن برايثويت الهدف الثاني للضيوف في الدقيقة 50.



وبينما تأهب الجميع لانتهاء اللقاء بفوز إسبانيول 2-1، أحرز سامويل لينو هدف التعادل القاتل لمصلحة بلنسية في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع.



وارتفع رصيد فالنسيا إلى 41 نقطة في المركز الخامس عشر، بينما بقي إسبانيول في المركز التاسع عشر (قبل الأخير) برصيد 36 نقطة، بفارق 4 نقاط خلف مراكز الأمان، قبل خوض المرحلة الأخيرة للموسم.

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