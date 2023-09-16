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السبت، 16-09-2023 02:55 م

برشلونة يقطع الطريق على ريال مدريد والسيتي

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الوكيل الإخباري - قطع نادي برشلونة، الطريق على ريال مدريد ومانشستر سيتي، في صفقتين بارزتين خلال الموسم الحالي.

وزعمت تقارير في الأسابيع الأخيرة، أن ريال مدريد حاول الحصول على توقيع لامين يامال، أما مانشستر سيتي فقد استفسر عن إمكانية ضم أليكس بالدي.

وكتب فابريزيو رومانو خبير انتقالات اللاعبين، عبر حسابه بموقع تويتر "وقع كل من لامين يامال وأليكس بالدي بالفعل على عقودهما الجديدة مع برشلونة منذ يوليو/تموز الماضي، قبل خوض الفريق لفترة الإعداد".

وأضاف رومانو "لقد وقع لامين يامال مع برشلونة حتى يونيو/حزيران 2026، وهو الحد الأقصى لمدة العقد، بسبب أن عمره 16 عاما، بينما وقع بالدي حتى صيف 2028".

واختتم "إعلان برشلونة عن التجديد الرسمي للثنائي، مجرد مسألة وقت".

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