برشلونة يمنع ريال مدريد من تجديد عقد راموس

الوكيل الإخباري _ يتواصل الحديث عن مستقبل سيرخيو راموس قائد ريال مدريد الإسباني، والذي ينتهي تعاقده مع الفريق الملكي بنهاية الموسم الجاري.



وفشلت حتى الأن كافة مفاوضات التجديد بين الطرفين، بسبب الاختلاف على مدة التعاقد، والراتب السنوي الذي سيحصل عليه راموس.





ويرغب راموس في تجديد تعاقده مع ريال مدريد، لموسمين على أقل تقدير، مع الاحتفاظ براتبه السنوي البالغ 12 مليون يورو.





وكشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن أخر لقاء جمع بين راموس وفلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد، كان قبل شهرا من الأن، وفشل في حسم أي شيء بشأن التجديد.



وأوضحت أن ريال مدريد لا يريد الموافقة على شروط راموس، وهو ما حدث من قبل مع كريستيانو رونالدو، خوفا من السقوط في سلسلة متتالية من الأزمات الإقتصادية.



وأشارت إلى أن ريال مدريد لن يقدم أي تنازلات مالية جديدة لراموس، في العقد الجديد، بل شروطه هي التجديد لموسمين مع تخفيض راتبه بنسبة 10% كما حدث مع مودريتش.



وأكدت أن ريال مدريد لا يريد السقوط في خطأ برشلونة الفادح، بالموافقة على طلبات نجومه، وهو ما جعله يعاني من أزمة مالية حادة تجعله على حافة الإفلاس، بديون تتخطى حاجز المليار يورو.





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المصدر: ملاعب



