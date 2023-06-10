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السبت، 10-06-2023 03:41 م

برشلونة ينتظر نبأ سارا عقب نهائي دوري الأبطال

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الوكيل الإخباري -  يوجه فريق برشلونة أنظاره إلى نهائي دوري أبطال أوروبا بترقب، اليوم السبت، المقرر إقامته بين مانشستر سيتي وإنتر على ملعب أتاتورك الأولمبي في إسطنبول.

ووفقًا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن إلكاي جوندوجان، لاعب وسط مانشستر سيتي، والمراقب من قبل برشلونة، قد يعلن وداعه، اليوم، عقب انتهاء اللقاء.

وأشارت الصحيفة إلى أن مانشستر سيتي قدم عرضًا لجوندوجان من أجل التمديد، لكن اللاعب الألماني ذو الأصول التركية لم يوافق عليه.

ويمنح جوندوجان الأولوية للانتقال إلى برشلونة، كما أنه أبلغ البارسا بموافقة شفهية على ارتداء ألوان البلوجرانا بالموسم الجديد.

وذكرت الصحيفة الإسبانية أنه لا يوجد أي مفاوضات رسمية بين برشلونة وجوندوجان حتى الآن، بسبب أزمة البارسا الخاصة بقيد اللاعبين في رابطة الليجا.

وأوضحت "سبورت" أن جوندوجان سار على خطى النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، حيث أبلغ برشلونة بأنه لن ينتظر النادي طويلاً.

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