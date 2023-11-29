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الأربعاء، 29-11-2023 02:22 م

برشلونة ينجو من كمين بورتو ويضمن التأهل

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الوكيل الإخباري -  فلت فريق برشلونة الإسباني من كمين ضيفه البرتغالي، بورتو، بالفوز عليه بنتيجة 2-1، في مباراة  صعبة، جمعت الفريقين مساء الثلاثاء، في الجولة الخامسة من دور المجموعات بمسابقة دوري ابطال أوروبا.

بادر الضيف البرتغالي بالتسجيل بهدف حمل توقيع إدواردو جابرييل عند الدقيقة 30، بعدما تابع الكرة العائدة من الحارس البديل إينياكي بينيا، ليستجمع البارسا قواه سريعاً ويتمكن من تسجيل هدف التعادل عبر البرتغالي جواو كانسيلو.

ظهير البارسا تلقى كرة رائعة وروضها بشكل مميز ليسدد بعدها كرة قوية ودقيقة تسكن شباك الفريق الضيف بعد مرور دقيقتين فقط من هدف التقدم، لينتهي الشوط الأول على وقع هذا الهدف.

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وعقب الاستراحة، شن البارسا هجمة مميزة، وصلت في محطتها قبل الختامية عند أقدام كانسيلو، الذي لعبها عرضية أرضية لزميله ومواطنه جواو فيليكس، الذي سددها مباشرةً داخل مرمى بورتو، معلناً تقدم فريقه بهدف ثان، عند الدقيقة 57.


وفي ضوء النتيجة، يضمن برشلونة تأهله إلى الدور ثمن النهائي، بعدما رفع نقاطه للرقم 12 في الصدارة، على بعد جولة واحدة من نهاية دور المجموعات، مع توقف رصيد بورتو عند 9 نقاط في المركز الثاني، بفارق الأهداف فقط عن شاختار دونيتسك الأوكراني.

 

 ملاعب

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