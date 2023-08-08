برشلونة ينسحب من صفقة بديل ديمبلي

الوكيل الإخباري - يتجه نادي برشلونة للانسحاب من صفقة أحد اللاعبين المرشحين لتعويض الرحيل المنتظر لعثمان ديمبلي إلى باريس سان جيرمان.



وبات باريس على أعتاب ضم ديمبلي من البارسا، بعدما قدم اللاعب، طلبًا للرحيل عن النادي الكتالوني، ويتبقى فقط دفع 50 مليون يورو لحسم الصفقة.



وبحسب صحيفة "سبورت"، فقد رفض مانشستر سيتي، كل محاولات برشلونة هذا الصيف للحصول على خدمات برناردو سيلفا.



ويُصر مانشستر سيتي على تقاضي مبلغ يزيد عن 70 مليون يورو لمناقشة رحيل سيلفا هذا الصيف.



وأشارت الصحيفة إلى أن الصفقة باتت مستحيلة أمام برشلونة، كما أن المدرب بيب جوارديولا أبلغ اللاعب بأن النادي لا يستطيع الموافقة على رحيله دون الحصول على المبلغ المطلوب، بالإضافة إلى صعوبة التعاقد مع بديل له.



وشددت على أن جميع الدلائل في الوقت الحالي، تشير إلى أن برشلونة على وشك الانسحاب نهائيًا من الصفقة.



ويرى برناردو سيلفا، أنه فعل كل ما في وسعه للانتقال إلى برشلونة، لكنه استسلم الآن ويتجه لتجديد عقده مع المان سيتي.

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