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الأحد، 04-10-2020 12:40 م

برشلونة يهدد ديمبلي بمصير سواريز

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الوكيل الإخباري _ قالت وسائل إعلام إن نادي “برشلونة” الإسباني يعمل على التخلص من خدمات الفرنسي “عثمان ديمبلي”، جناح الفريق، قبل نهاية الميركاتو الصيفي الجاري.


وذكرت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، أن “الهولندي رونالد كومان، مدرب برشلونة، لن يحقق حلمه الخاص بضم ممفيس ديباي من ليون، إلا عقب التخلص أولًا من ديمبلي”.

وأشارت إلى أن “برشلونة لا يزال ينتظر قرار ديمبلي بشأن الرحيل، كما وجه النادي رسالة تحذيرية للاعب الفرنسي بالأمس عبر كومان خلال المؤتمر الصحفي لمباراة إشبيلية”.


وصرح المدرب الهولندي أن “ديمبلي إذا قرر البقاء في كامب نو سيحصل على فرص للمشاركة، وهي نفس الكلمات التي قالها كومان عن لويس سواريز، قبل أن يرحل الأخير صوب أتلتيكو مدريد”.

ونوهت الصحيفة إلى أن “هذه الكلمات تعني بوضوح أن ديمبلي لن يكون أساسياً مع كومان، والأخير يفضل عليه أكثر من لاعب مثل أنسو فاتي وأنطوان جريزمان وفرانسيسكو ترينكاو وكونراد دي لا فوينتي”.

وأوضحت الصحيفة أنه “خلال الوقت المتبقي في الميركاتو، سيحصل برشلونة على قرار ديمبلي النهائي، وإذا قرر الرحيل سيتحرك النادي الكتالوني فورًا لضم ديباي”.

وذكرت أن “ليون أكد بالأمس عدم رحيل ديباي، هذا الصيف، لكن سيتم التأكد من صدق هذا الأمر، إذا تخلص برشلونة من ديمبلي وقدم عرضاً للمهاجم الهولندي”.

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المصدر : ملاعب 

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