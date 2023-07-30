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الأحد، 30-07-2023 03:19 م

برشلونة يهزم ريال مدريد بثلاثية في ودية مثيرة (فيديو)

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الوكيل الإخباري - اقتنص فريق برشلونة فوزا بنتيجة (3-0) خلال مواجهة الكلاسيكو ضد ريال مدريد، صباح يوم الأحد، ضمن تحضيرات الفريقين للموسم الجديد، بالولايات المتحدة الأمريكية.

وسجل عثمان ديمبلي الهدف الأول لصالح برشلونة، في الدقيقة الـ 15 من عمر الشوط الأول.

الهدف جاء بعد ركلة ركينة نفذها غوندوغان، لتصل الكرة إلى بيدري، حيث مررها إلى عثمان ديمبلي، الذي سددها بطريقة أكثر من رائعة وهز بها الشباك.

وحصل ريال مدريد على ضربة جزاء، في الدقيقة الـ 20، بعد لمسة يد على أراوخو، نفذها فينيسيوس جونيور ولكن الكرة اصطدمت بالعارضة.

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كما أهدر الريال العديد من الفرص التي ارتطمت في العارضة والقائمين بشكل غريب على مدار المباراة.

 

 

 

وقضى برشلونة على آمال ريال مدريد في العودة بعدما سجل الشاب فرمين لوبيز هدفًا عالميًا هز شباك كورتوا، بعد تمريرة من روبيرتو.


وجاء هدف برشلونة الثالث، في الدقيقة الأولى من الوقت الضائع للشوط الثاني، عن طريق فيران توريس مستغلًا خروج تيبو كورتوا عن المرمى.


وشهدت المواجهة العديد من الإصابات في الفريقين، إذ أصيب كريستنسن وغوندوغان من برشلونة، وفيرلان ميندي من جانب ريال مدريد.


ويلاقي برشلونة في المباراة المقبلة نظيره ميلان الإيطالي يوم الأربعاء 2 أغسطس المقبل في لقاءٍ ودي.


بينما يصطدم ريال مدريد في المباراة المقبلة بنظيره يوفنتوس الإيطالي، يوم الخميس.

 

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