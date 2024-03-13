برشلونة يهزم نابولي ويبلغ ربع نهائي دوري الأبطال

الوكيل الإخباري - حقق برشلونة الانتصار بنتيجة (3-1) على ضيفه نابولي، مساء اليوم الثلاثاء، في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، على ملعب "مونتجويك".



وسجل أهداف الفريق الكتالوني: فيرمين لوبيز، جواو كانسيلو، روبرت ليفاندوفسكي، في الدقائق (15، 17، 83)، بينما أحرز أمير رحماني هدف نابولي الوحيد، في الدقيقة 30.



وفاز البارسا (4-2) في مجموع المباراتين، حيث كان لقاء الذهاب في إيطاليا قد انتهى بالتعادل (1-1).



وبدأت المباراة بضغط من أصحاب الأرض، حيث صوب لامين يامال، جناح برشلونة، كرة قوية من على حدود منطقة الجزاء، مرت أعلى مرمى نابولي، في الدقيقة 1.



ونجح فيرمين لوبيز في تسجيل الهدف الأول للبلوجرانا، في الدقيقة 15، عندما تلقى تمريرة من رافينيا داخل منطقة العمليات، وسدد كرة أرضية أسفل يمين الحارس ميريت.



وسريعا ما أضاف البرتغالي جواو كانسيلو الهدف الثاني لبرشلونة، في الدقيقة 17، بعدما انطلق رافينيا وراوغ دفاع نابولي، قبل أن يسدد كرة ارتطمت بالقائم، لترتد أمام كانسيلو الذي وضعها بسهولة في الشباك.



وقلص أمير رحماني النتيجة لصالح الضيوف، في الدقيقة 30، حيث مرر له بوليتانو كرة عرضية، ليضعها الأول أسفل يمين الحارس تير شتيجن.



وتألق الحارس الألماني في التصدي لتسديدة من دي لورينزو بالرأس، ليحرمه من تسجيل هدف التعادل لنابولي، في الدقيقة 33.



ومع بداية الشوط الثاني، أطلق كفاراتسخيليا تصويبة بجانب القائم الأيمن في الدقيقة 47.



في المقابل، تصدى ميريت على مرتين لتسديدة من رافينيا، في الدقيقة 54.







وسجل لامين يامال هدفا لبرشلونة، في الدقيقة 68، لكن حكم المباراة ألغاه بداعي التسلل.



وصوب جوندوجان كرة من خارج منطقة الجزاء، لكن الحارس ميريت تصدى لها في الدقيقة 73، قبل أن يتألق مجددا أمام تسديدة من رافينيا، بالدقيقة 76.



واقتنص ليفاندوفسكي الهدف الثالث لبرشلونة، في الدقيقة 83، بعد تبادل سيرجي روبيرتو الكرة مع جوندوجان، قبل أن يمرر الإسباني لزميله البولندي، الذي وضع الكرة بسهولة في الشباك.



وحرمت العارضة الأفقية أوليفيرا، لاعب نابولي، من تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 88، قبل أن يسدد كفاراتسخيليا كرة خطيرة بجوار القائم، لتنتهي المباراة بفوز البارسا (3-1) وصعوده إلى ربع النهائي.

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