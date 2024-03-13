الأربعاء 13-03-2024
الوكيل الاخباري
 

الضلاعين أمينا عاما لوزارة الإدارة المحلية للشؤون الفنية

قراران جديدان لمجلس الوزراء اليوم

عجز الموازنة الأمريكية يتفاقم إلى 828 مليار دولار في 5 أشهر

الملك يستقبل وزير خارجية إسبانيا في إطار جهود التوصل لوقف إطلاق النار في غزة

عاجل توقيف مدخل بيانات بأمانة عمان بجنحة الرشوة

نسيت كلمة المرور للبريد الإلكتروني.. إليك طريقة استعادته

القوات المسلحة تنفذ 7 إنزالات جديدة لمساعدات إنسانية على غزة

لمحبي الاقتناء .. هكذا بلغ سعر ليرة الذهب في الأردن

الاحتلال يقر باغتيال قيادي بحماس في غارة على صور اللبنانية

شهيد من القسام بغارة إسرائيلية جنوبي لبنان

الأربعاء، 13-03-2024 03:15 م

برشلونة يهزم نابولي ويبلغ ربع نهائي دوري الأبطال

320241312842802795748 (1)


الوكيل الإخباري - حقق برشلونة الانتصار بنتيجة (3-1) على ضيفه نابولي، مساء اليوم الثلاثاء، في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، على ملعب "مونتجويك".

وسجل أهداف الفريق الكتالوني: فيرمين لوبيز، جواو كانسيلو، روبرت ليفاندوفسكي، في الدقائق (15، 17، 83)، بينما أحرز أمير رحماني هدف نابولي الوحيد، في الدقيقة 30.

وفاز البارسا (4-2) في مجموع المباراتين، حيث كان لقاء الذهاب في إيطاليا قد انتهى بالتعادل (1-1).

وبدأت المباراة بضغط من أصحاب الأرض، حيث صوب لامين يامال، جناح برشلونة، كرة قوية من على حدود منطقة الجزاء، مرت أعلى مرمى نابولي، في الدقيقة 1.

ونجح فيرمين لوبيز في تسجيل الهدف الأول للبلوجرانا، في الدقيقة 15، عندما تلقى تمريرة من رافينيا داخل منطقة العمليات، وسدد كرة أرضية أسفل يمين الحارس ميريت.

وسريعا ما أضاف البرتغالي جواو كانسيلو الهدف الثاني لبرشلونة، في الدقيقة 17، بعدما انطلق رافينيا وراوغ دفاع نابولي، قبل أن يسدد كرة ارتطمت بالقائم، لترتد أمام كانسيلو الذي وضعها بسهولة في الشباك.

وقلص أمير رحماني النتيجة لصالح الضيوف، في الدقيقة 30، حيث مرر له بوليتانو كرة عرضية، ليضعها الأول أسفل يمين الحارس تير شتيجن.

وتألق الحارس الألماني في التصدي لتسديدة من دي لورينزو بالرأس، ليحرمه من تسجيل هدف التعادل لنابولي، في الدقيقة 33.

ومع بداية الشوط الثاني، أطلق كفاراتسخيليا تصويبة بجانب القائم الأيمن في الدقيقة 47.

في المقابل، تصدى ميريت على مرتين لتسديدة من رافينيا، في الدقيقة 54.



وسجل لامين يامال هدفا لبرشلونة، في الدقيقة 68، لكن حكم المباراة ألغاه بداعي التسلل.

وصوب جوندوجان كرة من خارج منطقة الجزاء، لكن الحارس ميريت تصدى لها في الدقيقة 73، قبل أن يتألق مجددا أمام تسديدة من رافينيا، بالدقيقة 76.

واقتنص ليفاندوفسكي الهدف الثالث لبرشلونة، في الدقيقة 83، بعد تبادل سيرجي روبيرتو الكرة مع جوندوجان، قبل أن يمرر الإسباني لزميله البولندي، الذي وضع الكرة بسهولة في الشباك.

وحرمت العارضة الأفقية أوليفيرا، لاعب نابولي، من تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 88، قبل أن يسدد كفاراتسخيليا كرة خطيرة بجوار القائم، لتنتهي المباراة بفوز البارسا (3-1) وصعوده إلى ربع النهائي.

اضافة اعلان

 

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
3202413142640938199913

سداسي مهدد بالرحيل عن ريال مدريد

3202413131844741524798

كلاسيكو أوروبي محتمل بين ريال مدريد وبرشلونة

3202413131353308861392

الهلال يدخل موسوعة غينيس ورئيس النادي السعودي يعلق

3202413122644257719147

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة

320241312944648008243

نجوم الأردن يشعلون دوري قطر

3202413114957863344677

من تأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2023-2024؟

أخبار متعلقة
3202412133452519565661

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة

2202415112944875372114

دي يونج يعاند برشلونة بقرار مفاجئ

2202414143758702398712

عرض مذهل يحرم برشلونة من جوهرة ريال مدريد

2202414113924486922168

برشلونة يحدد سعر بيع دي يونج.. وينتظر قراره

220241312445941309696

برشلونة ينتظر إقالة خليفة تشافي

2202413115811146420840

برشلونة يستهدف صفقة مدوية من ميلان