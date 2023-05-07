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الأحد، 07-05-2023 01:43 م

برشلونة يهنئ ريال مدريد على لقب كأس ملك اسبانيا

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الوكيل الإخباري - وجه نادي برشلونة التهنئة لغريمه نادي ريال مدريد بعد تتويجه بلقب كأس ملك إسبانيا.

وحقق الريال الفوز على اوساسونا في المباراة النهائية بنتيجة 2-1 ليتوج بلقب كأس الملك للمرة الأولى منذ 9 سنوات وللمرة الـ20 في تاريخ النادي.

وبعد المباراة كتب برشلونة عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: "تهانينا إلى ريال مدريد، بطل كأس ملك إسبانيا".

يُذكر أن ريال مدريد أطاح بفياريال من دور الـ16 واتلتيكو مدريد من الربع النهائي وبرشلونة من النصف النهائي في طريقة الى نهائي كأس ملك إسبانيا والتتويج باللقب .

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