برشلونة يواجه جيرونا بالدوري الإسباني

الوكيل الإخباري - يخوض فريق برشلونة الإسباني مواجهة سهلة عندما يستضيف نظيره جيرونا، في تمام العاشرة من مساء اليوم الاثنين على ملعب "سبوتيفاي كامب نو"، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من عمر مسابقة الدوري الإسباني بالموسم الجاري 2022-2023.

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ويدخل الفريق الكتالوني بقيادة مدربه تشافي هيرنانديز، مواجهة الليلة في ختام الجولة وهو يتربع على صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 71 نقطة.



وحصد برشلونة نقاطه الـ71 من 27 مباراة خاضها في الليجا حتى الآن، محققا الفوز في 23 مباراة والتعادل في مباراتين وخسارة مثلهما وتسجيل 53 هدفاً وتلقى 9 أهداف فقط.



ويسعى برشلونة لمواصلة سلسلة انتصاراته في الدوري الإسباني، بعدما حققت كتيبة المدرب تشافي هيرنانديز الفوز في المواجهات الأربع الأخيرة بالمسابقة.



ونجح فريق برشلونة في تحقيق الفوز في المواجهة الأخيرة التي جمعته مع جيرونا بهدف دون مقابل، ضمن منافسات الجولة 19 من مسابقة الدوري الإسباني للموسم الحالي 2022-23.

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