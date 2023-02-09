برشلونة يواجه ريال مدريد في الولايات المتحدة!

الوكيل الإخباري - يخطط نادي برشلونة، في الصيف المقبل، القيام بجولة تحضيرية، في الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بحثاً عن زيادة مداخيله.



وبحسب صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، فإن هذه الجولة سوف تشمل زيارة ولايات جديدة منها نيويورك ولوس أنجلوس، بينما يتم دراسة عدم السفر إلى ميامي ودالاس ولاس فيجاس التي زارها الفريق الكتالوني في مواسم تحضيرية سابقة.



وأضافت الصحيفة، أن برشلونة سيواجه خلال هذه الجولة كلاً من ريال مدريد ويوفنتوس بشكل مؤكد.



وأشارت الصحيفة، إلى أن هناك اتفاقاً بين هذه الأندية، والتي تعتبر الأندية المؤسسة لبطولة “السوبرليج” على اللعب في أمريكا، خلال فترة الصيف.



يذكر أن برشلونة والريال التقيا مؤخراً في بطولة السوبر الإسباني التي أقيمت في السعودية، وتوج بها البلوجرانا بعد فوزه على الملكي بنتيجة (3-1).

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