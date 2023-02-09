الخميس 09-02-2023
الوكيل الاخباري

تحذير هام من الأرصاد بشأن طقس الليلة

الخدمة المدنية يوضح حول استثناء نجل نائب وتعيينه في الحكومة

توقع استلام عروض تأهيل مشروع الناقل الوطني نهاية آذار المقبل

مصدر: لا تفاهمات لعودة تيك توك في الاردن حتى الان

تفاصيل الحالة الجوية يوم الجمعة - تحذيرات

محافظ المفرق يتفقد مشروع تصريف الأمطار في البادية الشمالية

زلزال تركيا.. 6479 منقذا من 56 دولة يشاركون في عمليات البحث والإنقاذ

إربد: جلسة تعريفية بجائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي

سطو مسلح على محل صرافة باربد والامن يحقق

بالفيديو .. شاهد كيف تحركت الأرض بتركيا عقب الزلزال

الخميس، 09-02-2023 04:51 م

برشلونة يواجه ريال مدريد في الولايات المتحدة!

220239114921820804721


الوكيل الإخباري -  يخطط نادي برشلونة، في الصيف المقبل، القيام بجولة تحضيرية، في الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بحثاً عن زيادة مداخيله.

وبحسب صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، فإن هذه الجولة سوف تشمل زيارة ولايات جديدة منها نيويورك ولوس أنجلوس، بينما يتم دراسة عدم السفر إلى ميامي ودالاس ولاس فيجاس التي زارها الفريق الكتالوني في مواسم تحضيرية سابقة.

وأضافت الصحيفة، أن برشلونة سيواجه خلال هذه الجولة كلاً من ريال مدريد ويوفنتوس بشكل مؤكد.

وأشارت الصحيفة، إلى أن هناك اتفاقاً بين هذه الأندية، والتي تعتبر الأندية المؤسسة لبطولة “السوبرليج” على اللعب في أمريكا، خلال فترة الصيف.

يذكر أن برشلونة والريال التقيا مؤخراً في بطولة السوبر الإسباني التي أقيمت في السعودية، وتوج بها البلوجرانا بعد فوزه على الملكي بنتيجة (3-1).

اضافة اعلان

 

ملاعب 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
220239165119576819336

لابورتا: لا تجعلوني أتحدث عن ميسي

2202391250469086590

دقيقة صمت في الدوري الألماني تضامناً مع ضحايا الزلزال

22023912285113693983

طلب لاعب الأهلي من نجم الريال يفجر غضب جماهير النادي المصري (صورة)

22023910165678823709

المنتخب النسوي ت17 يجدد مواجهته مع نظيره الهندي

220239105917484521342

برشلونة يجهز عرضا مدته 6 أشهر لبوسكيتس!

220239104153973972682

سفيان أمرابط عرض اللعب مجاناً لبرشلونة

أخبار متعلقة
1202315145046151131644

هازارد يوافق على الانتقال إلى ‎النصر السعودي

1202314103723569101390 (1)

رونالدو يبعث برسالة لجمهور ولاعبي ريال مدريد

1202312154711954088180

رسميا.. ريال مدريد يعلن عن أول الراحلين في يناير

120231110942541520328

مواجهات قوية .. مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة

12023119228779647477

هل يلحق ميسي وراموس برونالدو في الدوري السعودي؟

120231191924567512392

ريال مدريد يتحدى فالنسيا في السوبر الإسباني