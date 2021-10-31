برشلونة يواصل سلسلة النتائج المخيبة

الوكيل الاخباري - لم يكن رحيل المدير الفني الهولندي كومان كافيا لتغيير حال برشلونة، إذ سقط الفريق بفخ التعادل بهدف لمثله مع ألافيس، في المباراة التي أقيمت على ملعب كامب نو لحساب الجولة الـ 12 من الدوري الإسباني .



وسجل الهولندي ممفيس ديباي هدف التقدم لبرشلونة من تسديدة بعيدة رائعة بالدقيقة 49، فيما جاء هدف الرد سريعا عن طريق لويس ريوخا بالدقيقة 52.



وشهدت المبارة خروج المهاجم الأرجنتيني أجويرو والمدافع الإسباني جيرارد بيكيه بداعي الإصابة، مما يزيد من مصاعب الفريق الكاتلوني الذي لم ينتصر إلا بـ 4 مباريات بالنسخة الحالية من الدوري.



وفي مباراة ثانية أقيمت على ملعب المستايا لحساب الجولة ذاتها فاز فالنسيا على فياريال بهدفين نظيفين عن طريق هوغو غويامون بالدقيقة 43 وكارلوس سولر باراغان بالدقيقة 77 من ركلة جزاء.



وبهذه النتائج صعد فالنسيا للمركز العاشر رفقة برشلونة بـ 16 نقطة لكل منهما، فيما بقي فياريال بالمركز الـ 13 بـ 12 نقطة، وارتقى ألافيس للمركز الـ 14 رفقة سيلتا فيغو والتشي بـ 10 نقاط لكل منهم .

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