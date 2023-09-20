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الأربعاء، 20-09-2023 11:30 ص

برشلونة يواصل عروضه القوية ويسحق أنتويرب

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الوكيل الإخباري - تابع برشلونة الإسباني عروضه الهجومية القوية فألحق بضيفه أنتويرب البلجيكي خسارة قاسية قوامها خمسة أهداف من دون مقابل الثلاثاء ضمن منافسات المجموعة الثامنة من دوري أبطال أوروبا.

وفرض المهاجم البرتغالي جواو فيليكس نفسه نجما للمباراة بتسجيله هدفين وصناعته لهدف.

وانتقل جواو فيليكس إلى برشلونة مطلع الموسم الحالي قادما من أتلتيكو مدريد على سبيل الإعارة.

وسجل جواو فيليكس في الدقيقتين11 و66، والبولندي روبرت ليفاندوفسكي (19)، ومدافع أنتويرب جيل باتاي (23 خطأ في مرماه) وغافي (54) أهداف برشلونة.

وكرر برشلونة بالتالي عرضه القوي عندما تغلب على بيتيس بخماسية في الدوري نهاية الأسبوع الماضي.

ويسعى الفريق الكتالوني إلى تعويض خيبة أمله في المسابقة القارية الأهم بعد أن خرج من دور المجموعات في الموسمين الفائتين.

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