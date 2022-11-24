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الخميس، 24-11-2022 11:09 ص

برشلونة يوافق على بيع مهاجمه لعملاق البريميرليج

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الوكيل الإخباري -  بات نادي برشلونة مستعدا لبيع مهاجمه إلى أحد الأندية الكبرى في الدوري الإنجليزي الممتاز.. إذ ينتهي عقده مع الفريق الكتالوني في صيف 2023.

ووفقا لصحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن برشلونة على استعداد لبيع الهولندي ممفيس ديباي إلى تشيلسي مقابل 4 ملايين جنيه إسترليني فقط.

وأشارت الصحيفة إلى أن العلاقة توترت بين اللاعب والنادي الإسباني بسبب الطريقة التي تعامل بها ديباي مع إصابة أوتار الركبة التي تعرض لها في شهر سبتمبر/ أيلول الماضي.

وأوضحت أن برشلونة توقع أن يبقي ديباي بعيدا عن المباريات لمدة 4 أسابيع فقط، لكن شعر النادي بالغضب بسبب أن اللاعب ظل في إجازة لما يزيد عن 6 أسابيع، ثم طلب العودة إلى هولندا في وقت مبكر قبل كأس العالم.

وذكرت أن هذا الموقع عزز موقف إدارة برشلونة الراغبة في بيع ديباي، وأنها مستعدة لنقله إلى تشيلسي عقب كأس العالم مقابل 4 ملايين إسترليني فقط.

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