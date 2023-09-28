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الخميس، 28-09-2023 04:35 م

برشلونة يوجه بوصلته نحو لاعب بيتيس

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الوكيل الإخباري - سيواصل برشلونة سياسته المتمثلة في ملاحقة اللاعبين الذين انتهت عقودهم، تحت قيادة المدير الرياضي الجديد ديكو.

وآخر اللاعبين الذين لفتوا انتباه البارسا هو خريج أكاديمية "لا ماسيا" السابق خوان ميراندا.
 
وسينتهي عقد الظهير الأيسر في ريال بيتيس، في الصيف المقبل.
 
وذكرت صحيفة "سبورت"، أن برشلونة سيحاول التعاقد مع ميراندا في الصيف المقبل إذا استمر الأمر على هذا النحو ورحل مجانا عن بيتيس، علما بأنه قادر على مناقشة الشروط الشخصية مع اللاعب اعتبارًا من الأول من يناير/كانون الثاني المقبل.
 
وإذا جدد ميراندا عقده مع بيتيس، فسيحتفظ برشلونة بنسبة 50 % من قيمة اللاعب.
 
وسينتهي عقد الظهير الأيسر لبرشلونة ماركوس ألونسو في الصيف المقبل، ولدى البلاوجرانا خيار لتمديد عقده، ولكن مع وصوله إلى 33 عامًا، فقد يبحث النادي عن خيار أصغر سنًا وأرخص ليحل محله، علما بأن أليخاندرو بالدي هو الظهير الأيسر الأساسي في البارسا حاليا.

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