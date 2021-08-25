بركلات الترجيح ،، سحاب يطيح بشباب الأردن من بطولة الكأس

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الوكيل الإخباري - أنس عشاحقق سحاب فوزا صعبا على شباب بفارق ركلات الترجيح (٣/١) وذلك بعد تعادلهما بهدفين لمثلهما، وذلك في المباراة التي جمعتهما على ستاد الملك عبدالله الثاني بالقويسمة لحساب دور الـ 16 من بطولة كأس الأردن .وتقدم سحاب الذي بدء اللقاء بالعديد من الأسماء البديلة بالشوط الأول، عن طريق لاعبه الجديد محمود جمال محمود، إلا أن الشوط الثاني شهد هدفين لشباب الأردن عن طريق البرازيلي دوجلاس وخالد الدردورهدف التعادل لسحاب كان باللحظات الأخيرة عن طريق ماركوس ، لتصل المباراة ركلات الترجيح وتبتستم لأسود الشرق اللذين عبروا للدور ربع النهائي من البطولة .وشهد اللقاء حضورا جماهيريا جيدا لسحاب الذي يقدم مستويات جيدة منذ تسلم المدير الفني جمال محمود لإدارة الفريق وما تلاه من تدعيم صفوفه بعدد كبير من النجوم، وهو الأمر الذ انعكس على نتائجه بالدوري