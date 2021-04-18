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الأحد، 18-04-2021 03:55 م

بركلة جزاء ،، الوحدات يخسر بدوري الأبطال !!

الوحدات


الوكيل الإخباري - أنس عشا
تعرض الوحدات للخسارة بهدف يتيم من ركلة جزاء، أمام فولاذ الإيراني بالمباراة التي جمعتهما لحساب الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة لدوري أبطال اسيا "2021"، والمقامة بالعاصمة السعودية الرياض بنظام البطولة المجمعة بسبب الظروف الوبائية بالعالم .
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وتلقى الوحدات ضربة قاسية قبل بداية المباراة عندما تعرض الظهير الأيمن الدولي فراس شلباية للإصابة بعملية الإحماء، وليتم استبداله باللاعب عبدالله نصيب "ديارا" قبل انطلاق المواجهة بدقائق معدودة.

وكان الوحدات متماسكا ومنظما دفاعيا ورغم محاولات اللاعب المخضرم لفريق فولاذ الإيراني شيمبا وزميله النيجيري باتوسي المتكررة للوصول لمرمى الوحدات، إلا أن الشوط الأول شهد تألقا كبيرا لحارس مرمى الأخضر أحمد عبد الستار، الذي تصدى لأكثر من فرصة محققة للتسجيل.

وظهر الوحدات بصورة ضعيفة هجوميا رغم دفع المدير الفني الوطني عبدالله أبو زمع بخالد عصام وإبراهيم الجوابرة منذ بداية اللقاء، وهي أسماء ذات نزعة هجومية، مقارنة بتلك التي بدأت مباراة النصر السعودي.

وبينما كان الشوط الأول يلفظ أنفاسه الأخيرة شهدت منطقة جزاء الوحدات الحدث الأسوء للفريق الأخضر بالمباراة، عندما ارتطمت الكرة بيد المدافع عبدالله نصيب "ديار"، ليعلن حكم المباراة عن ركلة جزاء سددها قائد الفريق الإيراني شيمبا في شباك الوحدات قبل الدخول لغرف تبديل الملابس.

في الشوط الثاني انتفض أبو زمع مبكرا ودفع بصالح راتب، سوني سعد، رجائي عايد وأنس العوضات، حيث ساهمت الأسماء بتحرك الفريق هجوميا وتهديد مناطق الفريق الإيراني بأكثر من فرصة أهمها تسديدة اللبناني أحمد زريق، ومحاولة العوضات، بينما انحصرت محاولات الفريق الإيراني بكرة خاطئة من رجائي عايد سددها مهاجم فولاذ بالقائم الأيسر قبل أن ينقذها طارق خطاب .

ورغم الإندفاع الهجومي الأخضر الكبير بالربع ساعة الأخيرة من عمر اللقاء، إلا أن التسرع ونقص التركيز غلب على محاولات الوحدات، لينتهي اللقاء بفوز الفريق الإيراني وتقاسمه الصدارة مع النصر السعودي (هزم السد القطري بنتيجة 3/1) بـ "4" نقاط لكل منهما، بينما تجمد رصيد الوحدات عند النقطة الواحدة بالمركز الثالث وبفارق الأهداف عن السد الأخير.

 




 

 


 

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