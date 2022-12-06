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الثلاثاء، 06-12-2022 12:32 م

بركلة في الوجه.. صامويل إيتو يعتدي على مشجع جزائري في قطر (فيديو)

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الوكيل الإخباري - اعتدى رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم، صامويل إيتو، بعنف على مشجع جزائري بعد مناوشات بينهما خارج "ملعب 974"، عقب مباراة البرازيل وكوريا الجنوبية في مونديال قطر، أمس الاثنين.

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وأظهرت مشاهد فيديو متداولة على شبكات التواصل الاجتماعي، صامويل إيتو وهو يعتدي بالضرب على  المشجع الجزائري، الذي يبدو أنه استفز النجم الكاميروني السابق ببعض الكلمات.

 

 

وفشل عدد من الحاضرين بالمكان في تهدئة إيتو، الذي كان غاضبا، وهرول نحو المشجع الذي كان يحمل في يده آلة تصوير، فركله على وجهه ليسقطه أرضا.

 

ملاعب

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