بركلة في الوجه.. صامويل إيتو يعتدي على مشجع جزائري في قطر (فيديو)

الوكيل الإخباري - اعتدى رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم، صامويل إيتو، بعنف على مشجع جزائري بعد مناوشات بينهما خارج "ملعب 974"، عقب مباراة البرازيل وكوريا الجنوبية في مونديال قطر، أمس الاثنين.

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وأظهرت مشاهد فيديو متداولة على شبكات التواصل الاجتماعي، صامويل إيتو وهو يعتدي بالضرب على المشجع الجزائري، الذي يبدو أنه استفز النجم الكاميروني السابق ببعض الكلمات.





🎥 @partidazocope pic.twitter.com/p05oSmUDpO Samuel Eto’o s’en est pris violemment à un jeune homme hier soir avant le match entre le Brésil et la Corée du Sud. 😳 December 6, 2022

وفشل عدد من الحاضرين بالمكان في تهدئة إيتو، الذي كان غاضبا، وهرول نحو المشجع الذي كان يحمل في يده آلة تصوير، فركله على وجهه ليسقطه أرضا.

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