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الإثنين، 03-07-2023 02:59 م

بروزوفيتش يوقع عقود انتقاله إلى النصر

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الوكيل الإخباري- حسم نادي النصر السعودي، تعاقده مع الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، لاعب وسط إنتر ميلان، في الميركاتو الصيفي الجاري.اضافة اعلان


وكتب فابريزيو رومانو، خبير انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا، على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": وقع مارسيلو بروزوفيتش عقود انتقاله إلى النصر السعودي حتى 2026".
 
وأضاف: "الرسوم النهائية لصفقة انتقال بروزوفيتش إلى النصر بلغت 18 مليون يورو".
 
يذكر أن التعديلات التي طرأت على التفاصيل المالية للصفقة لعبت دورا في تأخرها، حيث اتفق النصر في البداية على دفع 23 مليون يورو لإنتر ميلان، مع 20 مليون يورو كراتب سنوي للاعب، ثم طلب بروزوفيتش 100 مليون يورو في 3 مواسم.


ولاحقا قرر النصر خفض سعر الشراء المتفق عليه، قبل أن يصل لاتفاق جديد مع إنتر يبلغ 18 مليون يورو فقط.
 
يذكر أن بروزوفيتش كان أحد أهداف برشلونة في الميركاتو الصيفي الجاري.

 




 

 


 

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