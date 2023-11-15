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الأربعاء، 15-11-2023 04:29 م

بروسيا دورتموند يرد على شائعات جوليان براندت

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الوكيل الإخباري - أعلن مدير الكرة بنادي بروسيا دورتموند الألماني، سيبستيان كيل، أن لاعب خط الوسط جوليان براندت ليس للبيع، وذلك وسط شائعات ترددت حول إمكانية انتقاله.

وقال كيل في تصريحات لصحيفة بيلد الألمانية: "لم نمدد عقده في أبريل (نيسان) الماضي حتى 2026 من أجل لا شيء. إنه جزء مهم للغاية من فريقنا. لهذا فانتقاله ليس مطروحاً على الإطلاق."

وحامت الشائعات مؤخراً حول رغبة آرسنال ونيوكاسل الإنجليزيين في التعاقد مع براندت، وذكرت وسائل إعلام إنجليزية أن دورتموند قد يتلقى عروضاً تفوق قيمتها 50 مليون يورو (3ر54 مليون دولار) للتعاقد مع براندت خلال سوق الانتقالات الشتوية المقبلة.

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وكان براندت انتقل من ليفركوزن إلى دورتموند في عام 2019 مقابل 25 مليون يورو.


وفي الموسم الحالي، يعد براندت واحداً من أفضل عناصر الفريق الذي يدربه المدير الفني إيدين تيرزيتش.

 

ملاعب

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