بروسيا دورتموند يواصل تعثره

الوكيل الإخباري - تعادل بروسيا دورتموند 1-1 مع مضيفه أوغسبورغ ليغيب عن الانتصارات في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم للمباراة الثالثة على التوالي ويبتعد خطوة أخرى عن المنافسة على اللقب.



ويحتل دورتموند، الذي حقق فوزاً واحداً فقط في آخر سبع مباريات بالدوري، المركز الخامس وله 26 نقطة متأخراً بفارق عشر نقاط عن باير ليفركوزن المتصدر الذي سيواجه آينتراخت فرانكفورت اليوم الأحد، ويمكنه توسيع الفارق.



وسيستضيف بايرن ميونخ حامل اللقب، صاحب المركز الثاني برصيد 32 نقطة، شتوتغارت ثالث الترتيب اليوم الأحد، مع توقف الدوري الالماني بعد منافسات الجولة المقبلة وحتى 12 يناير (كانون الثاني).



ومنح إرميدين ديميروفيتش التقدم لأوغسبورغ بعد تفوقه على المدافع نيكو شلوتربك في الدقيقة 23.

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واستمر تقدم أصحاب الأرض 12 دقيقة فقط، حيث تعاون دونيل مالن بشكل رائع مع نيكلاس فولكروغ وأرسل تسديدة منخفضة في الشباك، حيث بدا أن دورتموند سيتعافى من خسارة الأسبوع الماضي أمام رازن بال شبورت لايبزيغ.



وأتيحت أمام أوغسبورغ المتطور، الذي خسر مرة واحدة فقط في آخر ثماني مباريات بالدوري بقيادة المدرب جيس ثوروب، ثلاث فرص متتالية في بداية قوية للشوط الثاني قبل أن يرد دورتموند بتسديدة من فولكروغ مرت بجوار القائم.



واقترب دورتموند، الذي سنحت له عدة فرص خلال الشوط الثاني، من تسجيل هدف الفوز قرب النهاية عندما تابع الدولي الألماني فولكروغ الكرة بشكل مذهل إثر تمريرة عرضية من توماس مونييه.



لكن تسديدته المباشرة في الدقيقة 87 ارتطمت بالقائم بعدما تصدى لها الحارس فين دامين الذي تصدى لفرصة أخرى أيضاً من مالن قبلها بدقيقة واحدة.

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