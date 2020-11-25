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الأربعاء، 25-11-2020 03:33 م

برونو فيرنانديز يُواصل مُطاردة الأرقام المميزة

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الوكيل الإخباري _ نقش صانع الألعاب برونو فيرنانديز اسمه بأحرف من ذهب في تاريخ مانشستر يونايتد، عندما سجل ثنائية في مرمى باشاكشهير التركي، في مسابقة دوري أبطال أوروبا.


وتعاقد مانشستر يونايتد مع النجم البرتغالي في شهر يناير الماضي، قادماً من فريق سبورتينج لشبونة، ومنذ ذلك الوقت، استطاع برونو فيرنانديز التأقلم سريعاً مع أجواء الشياطين الحمر، وبات عُنصراً لا غنى عنه في تشكيلة أولي جنار سولشاير.

ومنذ ظهوره الأول مع مانشستر يونايتد في فبراير 2020، أصبح برونو فيرنانديز أكثر لاعبي الدوري الممتاز اشتراكاً بالأهداف في جميع البطولات (34، حيث سجل 21 وصنع 13).

وأوضحت شبكة “أوبتا” للأرقام والإحصائيات، أن برونو فيرنانديز اشترك بـ119 هدف في 139 مباراة في البطولات الأوروبية منذ موسم 2017/18، حيث سجل71 وقدم 48 تمريرة حاسمة لزملائه.

وأصبح برونو فيرنانديز أسرع لاعب وسط يسجل 20 هدفاً في تاريخ مانشستر يونايتد، كما أنه ساهم في تسجيل 34 هدفاً منذ مجيئه إلى الشياطين الحمر، بفارق 16 هدفاً عن أي لاعب آخر في النادي خلال نفس الفترة.

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المصدر : ملاعب 


 




 

 


 

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