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الثلاثاء، 18-07-2023 04:28 م

بسبب النصر وقيادة رونالدو.. ماني يرفع مطالبه المالية لنادي الأهلي السعودي

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الوكيل الإخباري - أفادت تقارير صحفية، بأن السنغالي ساديو ماني رفع مطالبه المالية للأندية السعودية الراغبة في التعاقد معه إلى أرقام جنونية وبشكل مفاجئ، رغم موافقته على عروض مالية تم تقديمها له مسبقا.

وكشفت مصادر لصحيفة "عكاظ" السعودية عن تفاصيل قصة مفاوضات استقطاب ساديو ماني إلى دوري "روشن" السعودي للمحترفين لكرة القدم، حيث أكدت المصادر أن النادي الأهلي تقدم بطلب رسمي للظفر بخدمات مهاجم نادي بايرن ميونخ الألماني، وشرع في استكشاف رغبة اللاعب بالقدوم إلى نادي الأهلي عبر وكلاء أعماله، حيث أبدى اللاعب رغبته بالقدوم.

كما أكدت المصادر أن ساديو ماني تواصل مع مواطنه إدوارد ميندي وزميله السابق في ليفربول فيرمينو الثنائي الذي تعاقد معه نادي الأهلي مؤخرا.

إلا أن الأيام الأخيرة شهدت منحنى جديدا وتطورا مفاجئا، حيث رفع ماني من مطالبه المالية بشكل جنوني ومفاجئ، على الرغم من موافقته المسبقة على العروض المالية المعقولة التي تم تقديمها له مسبقا، وذلك بعد أن أبدى نادي النصر، الذي يلعب له النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، رغبته في التعاقد معه.

وما زالت المفاوضات جارية مع اللاعب السنغالي للعودة إلى الاتفاق المالي السابق، قبل تقديم عرض رسمي لنادي بايرن ميونخ وشراء المدة المتبقية من عقده.

فيما أكدت المصادر أن المفاوض من قبل نادي الأهلي وضع الفرنسي سانت ماكسيمان كخيار بديل في حال لم يوافق ساديو ماني على التنازل عن مطالبه المالية العالية.

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