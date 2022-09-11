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الأحد، 11-09-2022 02:04 م

بسبب جنازة الملكة.. 3 مباريات بالدوري الإنجليزي مهددة بالتأجيل

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الوكيل الإخباري - كشفت تقارير إعلامية أن بعض المباريات من الجولة القادمة من منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، أصبحت مهددة بالتأجيل بسبب جنازة الملكة إليزابيث الثانية.

وكان الدوري الإنجليزي الممتاز قرر تأجيل مباريات الجولة السابعة التي كان من المفترض أن تلعب أمس واليوم الأحد "كعلامة على الاحترام" بعد وفاة الملكة إليزابيث الثانية الخميس الماضي.

وذكرت صحيفة "The Athletic" في تقرير لها، أن أندية الدوري الإنجليزي تبحث عن حل للعب مباريات الجولة المقبلة دون تأجيل، لكن نسبة حدوث ذلك ليست كبيرة.

وأوضح التقرير أنه في الوقت الحالي، يعتقد أن المباريات التي ستقام الأسبوع المقبل في العاصمة لندن مهددة بالتأجيل بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة، حيث من المقرر إعادة انتشار ضباط الشرطة نتيجة الجنازة الرسمية للملكة يوم الاثنين 19 سبتمبر.

ونظرا لأنه من المرجح أن تستمر المباريات التي تلعب خارج العاصمة دون أن تتأثر، فقد تم تقديم اقتراح لعكس المباريات للفرق التي تتخذ من لندن مقرا لها، بحيث يلعبون خارج أرضهم بدلا من ملاعبهم الخاصة.

ووفقا لصحيفة "The Athletic"، فإن احتمالية موافقة الأندية على هذا الاقتراح ضئيلة جدا.

وأضاف التقرير أنه مع القليل من الوقت لإيجاد حل آخر، أصبح من المرجح بشكل متزايد أن يتم تأجيل المباريات التي ستقام في لندن الأسبوع المقبل بينما تلعب بقية المواجهات التي ستقام بعيدا عن العاصمة.

وبالتالي، فإن مواجهة توتنهام مع ليستر سيتي، ومباراة برينتفورد ضد أرسنال، وزيارة ليفربول إلى ملعب "ستامفورد بريدج" لمواجهة تشيلسي هي المباريات المهددة بالتأجيل في الأسبوع المقبل.

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