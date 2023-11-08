الأربعاء 08-11-2023
الوكيل الاخباري

من جديد .. صواريخ "القسام" تقصف تحشدات للعدو

الملك يؤكد ضرورة تكثيف العمل مع المجتمع الدولي لوقف الحرب على غزة

الهلال الأحمر الفلسطيني: دخول 81 شاحنة مساعدات إنسانية إلى غزة

مدفعية الاحتلال تقصف محيط بلدة يارون جنوب لبنان

فريدمان: إدارة بايدن أعطت إسرائيل "شيكا مفتوحا" لغزة

بعد أن دمرتها المقاومة..الاحتلال يكشف تحقيقات مقتل 11 جنديا في غزة

الصحة الفلسطينية: استشهاد 192 شخص من الطواقم الطبية بغزة لغاية الان

بصاروخ من طراز "كونكورس".. القسام تقصف جنود إسرائيليين

"بقذائف هاون من العيار الثقيل".. كتائب القسام تقصف تجمع آليات إسرائيلية

اولمرت: نتنياهو كان في حالة من الانهيار العصبي

عاجل

من جديد .. صواريخ "القسام" تقصف تحشدات للعدو

الأربعاء، 08-11-2023 03:54 م

بسبب سون.. إيقاف مشجع لكريستال بالاس 3 سنوات

317721_0


الوكيل الإخباري - أعلن توتنهام، اليوم الأربعاء، إيقاف أحد مشجعي كريستال بالاس 3 سنوات، بسبب إساءة عنصرية ضد نجمه الكوري الجنوبي سون هيونج مين.

وكانت عدسات الكاميرات قد التقطت مشجعا لكريستال بالاس، يقوم بإيماءة عنصرية تجاه سون، خلال المواجهة التي جمعت الفريقين، مايو/ أيار الماضي، في البريميرليج.

وقال توتنهام في بيان عبر حسابه على منصة "إكس": "المشجع الذي أدين بارتكاب إساءة عنصرية تجاه سون هيونج مين، خلال مباراة الدوري الإنجليزي على أرضنا ضد كريستال بالاس، وتم إصدار أمر حظر له لمدة 3 سنوات بعد الاستئناف".

وحكم على المشجع، الذي أقر بالذنب، في بادئ الأمر بقضاء 60 ساعة في خدمة المجتمع مع غرامة مالية.

لكن الشرطة طعنت على الحكم الأصلي، بعد أن أثار توتنهام مخاوف بشأن التساهل، ما أدى إلى إصدار قرار الإيقاف.

اضافة اعلان

 

ملاعب 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1120238103911752300923

سبب إضافي يتحكم في موعد عودة دي يونج

1120238102043723354681

نيمار يتعرض لصدمتين في 24 ساعة

1120238101327490008012

مدرب الوحدات: خسرنا من الكهرباء بسبب سوء الحظ

112023872255976655873

الخليفي يكشف سبب غيابه عن مباراة فريقه أمام ميلان

11202387414584368725

اعتراف غير متوقع من وكيل غاريث بيل بشأن ريال مدريد

112023873638994122420

أنس جابر تنهي الموسم في المركز السادس عالمياً

أخبار متعلقة
112023711923748100041 (1)

تشيلسي يسقط توتنهام في مباراة مجنونة