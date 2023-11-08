بسبب سون.. إيقاف مشجع لكريستال بالاس 3 سنوات

الوكيل الإخباري - أعلن توتنهام، اليوم الأربعاء، إيقاف أحد مشجعي كريستال بالاس 3 سنوات، بسبب إساءة عنصرية ضد نجمه الكوري الجنوبي سون هيونج مين.



وكانت عدسات الكاميرات قد التقطت مشجعا لكريستال بالاس، يقوم بإيماءة عنصرية تجاه سون، خلال المواجهة التي جمعت الفريقين، مايو/ أيار الماضي، في البريميرليج.



وقال توتنهام في بيان عبر حسابه على منصة "إكس": "المشجع الذي أدين بارتكاب إساءة عنصرية تجاه سون هيونج مين، خلال مباراة الدوري الإنجليزي على أرضنا ضد كريستال بالاس، وتم إصدار أمر حظر له لمدة 3 سنوات بعد الاستئناف".



وحكم على المشجع، الذي أقر بالذنب، في بادئ الأمر بقضاء 60 ساعة في خدمة المجتمع مع غرامة مالية.



لكن الشرطة طعنت على الحكم الأصلي، بعد أن أثار توتنهام مخاوف بشأن التساهل، ما أدى إلى إصدار قرار الإيقاف.

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