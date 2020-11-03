الثلاثاء 03-11-2020
الوكيل الاخباري

قرار هام صادر عن بلدية الزرقاء بسبب كورونا

إجراءات حكومية ينتظرها الأردنيون بسبب تفشي كورونا

ارتياح أردني من الحملة الأمنية لتنفيذ أمر الدفاع 11

إعلان هام من وزارة العمل للعمال غير الأردنيين

المستقلة للانتخاب للوكيل : 24 ساعة لظهور نتائج الانتخابات - فيديو

إجراءات للحد من انتشار كورونا في عمان

روسيا: 90% من الفيروس التاجي الخارجي قادم من تركيا

ضبط زيت زيتون مغشوش في مناطق بالمملكة

انخفاض أسعار الذهب عالميا

الكلالدة للوكيل : هذا الأمر يُقلل فرصة تمديد الحظر الشامل




الثلاثاء، 03-11-2020 12:11 م

بسبب كورونا.. تأجيل لقاء برشلونة ودينامو كييف بدوري الأبطال

16F10BC315606


الوكيل الإخباري _ سيجري لاعبو نادي دينامو كييف الأوكراني، مسحة كورونا جديدة، في فندق إقامتهم بكتالونيا، قبل يوم واحد من مواجهة برشلونة الإسباني، بالجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وسيواجه دينامو كييف، برشلونة غدا الأربعاء بـ 13 لاعبا فقط، بعد إصابة معظم لاعبيه بحسب المسحة الأولى بكوفيد-19.

وكشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية، أنه في حال اكتشاف حالات إصابة جديدة، في صفوف دينامو كييف، فأن المواجهة سيتم تأجيلها.

وأوضحت أن دينامو كييف يمتلك حاليا 19 لاعبا في صفوفه، بواقع 13 لاعبا من الفريق الأول، و6 من الفريق الرديف.

وأشارت إلى أن دينامو كييف سيجري المسحة للتأكد من سلامة لاعبيه، قبل المواجهة المصيرية أمام الفريق الكتالوني غدا.

اضافة اعلان
 

المصدر : ملاعب 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
5fa11242423604203606d488

عرض جاد يمنح ميسي فرصة مغادرة برشلونة

102020210549134235324

ليلة دوري الأبطال ،، مواعيد مباريات الثلاثاء والقنوات الناقلة

1-1372360

الهلال يقترب من الصفقة الكبرى مع الأهلي

نصر-3-10

بعد البداية الكارثية.. خطة النصر لإنهاء أزمة الإصابات

ve6e39y7

اتحاد الكرة يغلق مقره بعد إصابة موظفين بكورونا

salah--1200x675

كلوب يدافع عن محمد صلاح

أخبار متعلقة
5f9d1cb34c59b732a85d6a9c

قائمة جديدة لمنبوذي مدرب برشلونة كومان

219908

برشلونة على حافة الإفلاس .. تخفيض رواتب اللاعبين بنسبة كبيرة

EdemUYOWsAgxLPq

ساسي يفجر مفاجأة بشأن اصابته بكورونا

147631

الكشف عن سبب إقامة الكلاسيكو في موعد مبكر

GettyImages-1174675697-1

أنسو فاتي يُتوَّج بجائزة لاعب الشهر في الليغا

38471

برشلونة يخشى هجرة نجومه في يناير