بسبب كورونا.. تأجيل لقاء برشلونة ودينامو كييف بدوري الأبطال

الوكيل الإخباري _ سيجري لاعبو نادي دينامو كييف الأوكراني، مسحة كورونا جديدة، في فندق إقامتهم بكتالونيا، قبل يوم واحد من مواجهة برشلونة الإسباني، بالجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.



وسيواجه دينامو كييف، برشلونة غدا الأربعاء بـ 13 لاعبا فقط، بعد إصابة معظم لاعبيه بحسب المسحة الأولى بكوفيد-19.



وكشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية، أنه في حال اكتشاف حالات إصابة جديدة، في صفوف دينامو كييف، فأن المواجهة سيتم تأجيلها.



وأوضحت أن دينامو كييف يمتلك حاليا 19 لاعبا في صفوفه، بواقع 13 لاعبا من الفريق الأول، و6 من الفريق الرديف.



وأشارت إلى أن دينامو كييف سيجري المسحة للتأكد من سلامة لاعبيه، قبل المواجهة المصيرية أمام الفريق الكتالوني غدا.



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المصدر : ملاعب

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