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السبت، 04-09-2021 12:40 م

بسبب مشاركة الوحدات ،، مقاعد الأردن ستضاعف بدوري أبطال اسيا

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الوكيل الإخباري - أنس عشا
أكدت مصادر خاصة من داخل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أن لجنة المسابقات لن تتراجع عن منح الأردن مقعدا كاملا في النسخة المقبلة من بطولة دوري أبطال اسيا.اضافة اعلان


 

وكشف المصدر في حديث خاص لموقع ملاعب عن توجه الاتحاد لمنح الأردن مقعدين في نسخة عام 2023، وهو ما يخالف المعلومات المتضاربة المتداولة بشأن سحب المقعد الأردني أو زيادة عدد المقاعد لمقعد ونصف.

وستكون زيادة عدد المقاعد على حساب الأندية العراقية بعد المشاركة الناجحة لفريق الوحدات بنسخة الموسم الحالي، حيث أحرز الأخضر 7 نقاط في أول ظهور أردني بالبطولة، وهو رقم يفوق جميع الفرق العراقية .

 




 

 


 

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