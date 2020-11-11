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الأربعاء، 11-11-2020 12:57 م

بشأن الصفقة المنتظرة.. ليون الفرنسي يصدم برشلونة

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الوكيل الإخباري _ تحدث جان ميشيل أولاس، رئيس نادي أولمبيك ليون الفرنسي، عن انتقال نجم الفريق ممفيس ديباي، لنادي برشلونة الإسباني خلال الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأكد جان ميشيل،في تصريحات لشبكة "RMC SPORT" الفرنسية، أن اللاعب "ممفيس" هو استثنائي داخل الفريق.

وتابع: أن ديباي، هو الذي يرفع من شأن النادي مع العديد من اللاعبين الآخرين، نسعى لتحقيق أهدافنا في موسم 2020-2021.

وواصل: "من أجل تحقيق أهدافنا التي نسعي من أجلها، لذلك نحتاج إلى الحفاظ على كل قوتنا".

وأضاف: "في عام 2020 حُرمنا ظلمًا من التأهل لدوري أبطال أوروبا، هذا الموسم نريد أن نحقق نجاحًا أكبر".

واستكمل: "سيبقى ومن الضروري للغاية أن يكون الموسم ناجحًا، بدأنا بشكل سيء، لكن لدينا القدرة على الصعود، لذلك ممفيس ديباي سيبقى".

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المصدر : ملاعب 

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