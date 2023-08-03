الخميس 03-08-2023
الوكيل الاخباري

الامن العام يهيب بجميع المواطنين : أبلغوا عن هؤلاء لينالوا عقابهم

وزارة الخارجية تتسلم نسخة من أوراق اعتماد السفير الألماني

افتتاح سد جديد في الأردن وهذه طاقته الاستيعابية

افتتاح مهرجان الزهور الأردني الأول في حدائق الحسين - صور

الغذاء والدواء: سحب ووقف تداول صمام القلب Trifecta GT في الأردن

مديرية صحة الرمثا: انتهاء الصيانة الخارجية لمركز صحي عمراوة

ايعاز عاجل من مدير الأمن العام اللواء المعايطة

ارباح البنوك الأردنية تتجاوز الـ 557 مليون دينار خلال 6 أشهر من العام الحالي

تنظيم الطاقة: العمل بالتعرفة الكهربائية المرتبطة بالزمن قائم والتقييم نهاية تشرين أول القادم

%77 حجوزات فنادق العقبة فئة 5 نجوم مقابل 35% في البترا نهاية الأسبوع الحالي

الخميس، 03-08-2023 03:25 م

بشرط وحيد.. مبابي يوافق على عرض تشيلسي

820233143944511378020


الوكيل الإخباري -  أفادت تقارير إسبانية بموافقة كيليان مبابي على فكرة اللعب في صفوف تشيلسي الموسم المقبل، وسط حديث عن شرط من النجم الفرنسي.

ومنذ عرضه للبيع من قبل ناديه باريس سان جيرمان، تعددت الأندية الأوروبية التي تم ربط لاعب موناكو السابق بها بالإضافة إلى ريال مدريد الأبرز، وظهر تشيلسي، مانشستر يونايتد، توتنهام، إنتر، وتشيلسي كوجهات محتملة.

وذكرت "سبورت" أن مالك بي إس جي ناصر الخليفي تحدث مع نظيره في تشيلسي تود بولي لمناقشة الصفقة المحتملة، وأن اللاعب لا يمانع فكرة البلوز.

وقال التقرير إن اعتراض مبابي الوحيد هو مدة العقد، إذ يريد اللعب في صفوف تشيلسي لمدة عام واحد فقط، سواء بصيغة الإعارة من باريس أو الانتقال النهائي.

ويتمسك مبابي برغبته في أن يكون لاعبا حرا بداية من يونيو 2024، وسط أنباء عن اتفاق موجود بالفعل مع ريال مدريد للعب بصفوفه بداية من تلك الفترة.

اضافة اعلان

 

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
820233124553962333503

انطلاق منافسات الجولة الرابعة من بطولة الأردن للراليات الجمعة

8202331346248128983

احتفال ميسي الجديد يثير الجدل (صور)

82023391947473415387

تشافي يكشف عرض باريس سان جيرمان لديمبيلي

82023310943756396762

النصر السعودي يقترب من إتمام صفقة مع برشلونة

82023310497944777281

دوري المحترفين للموسم الجديد ينطلق اليوم

820233103642990157006

ثنائية ميسي تقود إنتر ميامي للفوز في الديربي

أخبار متعلقة
820232103319797807417

أمرابط يتلاعب بمانشستر يونايتد

720233116333470151430 (1)

مانشستر يونايتد ينجز صفقة المليار

7202329122034549575306

نجم مانشستر يونايتد يتجه صوب (الليغا)

7202319113928504056808

نابولي يسرع تحركاته لتحصين أوسيمين

72023892846898857291

نقل فان دير سار إلى العناية المركزة

72023616394877398921

فاران يتحدث عن سبب زيارته للأردن