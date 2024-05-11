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السبت، 11-05-2024 03:35 م

بشرى خير للزمالك قبل مواجهة نهضة بركان

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الوكيل الإخباري - يحل الزمالك المصري ضيفا على، غدا الأحد على الملعب البلدي بمدينة بركان المغربية، في ذهاب الدور النهائي لبطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية.

ويسعى الأبيض بقيادة مدربه البرتغالي جوزيه جوميز، لتحقيق نتيجة إيجابية بالمغرب رغم هزيمته الأخيرة بالدوري أمام سموحة (0-1).
 
بينما يتسلح نهضة بركان بقيادة مدربه التونسي معين شعباني، بفوزه على المغرب التطواني (3-2) في الدوري المغربي.

وجاء ذلك بعد توديع نهضة بركان لمسابقة كأس العرش، على يد الجيش الملكي بركلات الترجيح (7-8) بعد نهاية الوقت الأصلي (2-2).
 
ويمتلك أبناء القلعة البيضاء "سجل مميز" في مواجهة الأندية المغربية، في مختلف البطولات القارية.
 
ولعب الزمالك مع الأندية المغربية 23 مباراة، تمكن خلالهم من تحقيق الفوز في 13 وخسر 5 وتعادل في 5.
 
وتمكن نجوم الزمالك من تسجيل 32 هدفا في مرمى الأندية المغربية، فيما تلقت شباكهم 18 هدفا.
 
وتعتبر مواجهة الزمالك للأندية المغربية في النهائيات، بشرى خير لجماهيره، حيث حقق الأبيض 3 بطولات من قبل على حسابهم.
 
وجاءت أول بطولة للزمالك على حساب الأندية المغربية، بالتتويج بلقب أبطال أفريقيا 2002، بعد الفوز على الرجاء في النهائي (1-0).

وفي 2002 حقق الأبيض لقبه الثاني على حساب الأندية المغربية، بالتتويج بالسوبر الأفريقي، بعد الفوز على الوداد (3-1).
 
وجاء آخر تتويج للزمالك ببطولة قارية بشكل عام، على حساب نهضة بركان في نسخة 2019 بكأس الكونفيدرالية.

وحينها تبادل كل فريق الفوز في النهائي على أرضه (1-0)، قبل أن تبتسم ركلات الترجيح للأبيض (5-3).

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