بشرى سارة لجماهير العرب.. قناة مجانية تنقل مباراة المغرب وبلجيكا اليوم

الوكيل الإخباري - تتجه أنظار الجماهير المغربية اليوم الأحد، صوب استاد الثمامة بالعاصمة الدوحة، الذي يحتضن اللقاء المرتقب بين "أسود الأطلس ومنتخب بلجيكا، في الجولة الثانية لمجموعات كأس العالم 2022.



ومن المقرر أن يطلق حكم الساحة الدولي المكسيكي، سيزار راموس، صافرة هذه المباراة الهامة في تمام الساعة (4:00) بتوقيت الاردن ، والثانية ظهرا بتوقيت المغرب.



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