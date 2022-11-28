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الإثنين، 28-11-2022 04:46 م

بشرى سارة لجمهور البرازيل قبل مباراة اليوم !

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الوكيل الاخباري - بدا البرازيليون واثقين من استعادة خدمات نجمهم نيمار لمساعدتهم في حملتهم نحو لقب عالمي أول منذ 2002 وسادس في تاريخهم، وذلك بعدما حامت الشكوك حول إمكانية تعافيه من الإصابة التي تعرض لها في المباراة الأولى لبلاده في مونديال قطر 2022.

وخرج نيمار الخميس من ملعب لوسيل وهو يعرج بعد احتكاك مع نيكولا ميلينكوفيتش. 

وأثارت صور الكاحل الأيمن المتورم مخاوف من حدوث الأسوأ.

ودخل نيمار الذي يخوض كأس العالم للمرة الثالثة، هذه النهائيات في حالة جيدة بعد بداية صاخبة للموسم بقميص سان جرمان.

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