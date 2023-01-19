بشرى سارة للمشجعين في كأس العالم للأندية

الوكيل الإخباري - كشف مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم IFAB عن آلية جديدة لتطبيق تقنية الفيديو VAR، خلال منافسات كأس العالم لكرة القدم للأندية 2022 في المغرب.



ويحتضن المغرب منافسات مونديال الأندية، بين يومي 1 و11 فبراير 2023، بمشاركة 7 فرق، منها ثلاثة أندية عربية، وهي: الوداد المغربي والأهلي المصري والهلال السعودي، إضافة إلى كل من ريال مدريد الإسباني، وفلامينغو البرازيلي، وأوكلاند سيتي النيوزيلندي، وسياتل ساوندرز الأمريكي.



وأعلن مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم "إيفاب" يوم الأربعاء، أنه سيقوم الحكام في النسخة المقبلة من كأس العالم للأندية، بشرح كافة القرارات التي يتم اتخاذها بناء على خاصية حكم الفيديو المساعد "VAR"، من خلال مكبرات الصوت للجماهير.



وتم الاتفاق في الاجتماع على أن الاتصالات المباشرة للحكام الذين يتخذون قرارات ذات صلة بحكم الفيديو، سيتم الإعلان عنها عبر ميكروفون للجماهير سواء في الملعب أو عبر المذيعين.



كان الاتحاد الدولي لكرة القدم الـ"فيفا" أعلن استحداث العديد من التقنيات الخاصة بمساعدة الحكام، منها الفيديو "VAR"، إضافة إلى التسلل الآلي وعين الصقر وغيرها.

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