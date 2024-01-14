بشرى سارة لمنتخب مصر أمام موزمبيق

الوكيل الإخباري - يخوض منتخب مصر اختباراً يبدو سهلاً في مواجهة موزمبيق، مساء اليوم الأحد، بالجولة الأولى من المجموعة الثانية لبطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها حالياً كوت ديفوار.



وتحمل مواجهة موزمبيق بشرى سارة للفراعنة في مستهل مشوار الكان، خاصة أنها حدثت من قبل 3 مرات في البطولة القارية وانتهت النسخ الثلاث بتتويج الفراعنة.



البداية كانت في نسخة 1986 باستاد القاهرة، وفاز منتخب مصر بنتيجة 2-0 يوم 13 مارس/ آذار من ذلك العام، بثنائية حملت توقيع طاهر أبوزيد، وتوج الفراعنة بعد ذلك باللقب.



وتقابل المنتخبان أيضاً في بوركينا فاسو يوم 10 فبراير/ شباط 1998 بدور المجموعات للبطولة القارية، وفاز منتخب مصر بثنائية دون رد بتوقيع حسام حسن ثم توج الفراعنة باللقب.



وكان اللقاء الأخير بين المنتخبين في البطولة القارية يوم 16 يناير/ كانون الثاني 2010، وفاز منتخب مصر بنفس النتيجة عن طريق هدف من نيران صديقة سجله داريو كان لاعب الإسماعيلي الأسبق، ومحمد ناجي "جدو"، وحصد الفراعنة أيضا اللقب.



ولعب المنتخبان بعد ذلك في تصفيات كأس العالم 2014، وفاز منتخب مصر بنتيجة 2-0 باستاد برج العرب بالإسكندرية عن طريق محمود فتح الله ومحمد زيدان، ثم انتصر خارج الديار بهدف دون رد لمحمد صلاح.



ويبحث منتخب مصر عن ضربة بداية قوية في كأس الأمم الأفريقية، بعدما خسر الجولة الأولى للنسخة الماضية أمام نيجيريا بنتيجة 0-1.



ويخوض منتخب مصر النسخة رقم 26 للبطولة القارية، وحقق الفراعنة الفوز خلال 17 مباراة مقابل تعادلين و6 هزائم، كانت على يد السنغال في نسختي 1986 و2002، والكاميرون نسخة 1988 وكوت ديفوار نسخة 1990 وزامبيا نسخة 1992 ونيجيريا في نسخة 2021.

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