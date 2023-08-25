بشكل غير متوقع.. وفاة نجم مصارعة شهير-صورة

الوكيل الاخباري- أعلن اتحاد المصارعة الاستعراضية WWE عن وفاة المصارع براي وايت المعروف بـ "ذا فيند" عن عمر يناهز 36 عاما، وهو ما أصاب جمهور المصارعة وعشاق براي وايت بالصدمة.



وكان براي وايت واسمه الحقيقي ويندهام روتوندا يعاني من مرض خطير في أيامه الأخيرة ويتلقى العلاج في محاولة للعودة إلى الحلبات في الفترة القادمة في حال تأهليه.



براي وايت هو الفرد الثاني من عائلة وايت الذي يفارق الحياة، بعد المصارع برودي لي لوك هاربر الذي توفي عام 2020 وكان آنذاك عضوا في اتحاد WWE.



واشتهر براي وايت بتقديم الشخصية المرعبة على حلبات المصارعة منها شخصية "ذا فيند أو العفريت".



براي وايت مصارع أمريكي وكان قائد فريق عائلة وايت وهم لوك هاربر وإيريك رون، ولكن أصبح بمفرده بعد انفصال المجموعة.

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