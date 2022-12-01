بصيص أمل عربي..الأردنيون يترقبون المواجهة بين المغرب وكندا اليوم

الوكيل الاخباري-يترقب الأردنيون اليوم الخميس المواجهة الحاسمة بين منتخب المغرب ومنتخب كندا على ملعب الثمامة ضمن مباريات الجولة الثالثة والأخيرة لدور المجموعات لبطولة كأس العالم.

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ويتطلع أسود الأطلس على الفوز اليوم ليصبح المنتخب العربي الوحيد الذي يتأهل لدور ال16 في مونديال قطر 2022.





ويواجه منتخب كندا أسود الأطلس من أجل الفوز بالمباراة بالرغم من أنه ودع البطولة رسميا بسبب الخسارة من بلجيكا وكرواتيا.



وعبر الاردنيون عن فرحهم ومحبتهم لمنتخب المغرب خاصة بعد خروج (قطر، السعودية، تونس) من البطولة متأملين ببلوغ المغرب التأهل لدور ال 16 في كأس العالم 2022.



ويسعى منتخب المغرب لتكرار الإنجاز التاريخي للجيل الذهبي الذي قاد الأسود لبلوغ دور الـ 16 في مونديال 1986 ليصبح أول منتخب عربي يبلغ هذه المحطة بكأس العالم، قبل الخسارة أمام ألمانيا الغربية بهدف قاتل دون رد.





أسود الأطلس يبقون بصيص الأمل الوحيد بتحقيق الكرة العربية انجازات يذكرها التاريخ في مونديال قطر 2022.



