بطلان أردنيان ضمن العشرة الأوائل في بطولة Street Workout World Championship 2021

الوكيل الاخباري - إنجاز رياضي عالمي جديد يضاف إلى سجل الأردن الحافل حقّقه اللاعبان علي الحموي وجوزيف غطاس في بطولة العالم لرياضة "ستريت وورك أوت" (Street Workout World Championship 2021) التي أقيمت مؤخرًا في العاصمة الروسية موسكو، بمشاركة واسعة من أبرز الأبطال العالمين في هذه الرياضة.

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وقد تنافس البطلان ضمن فئة "MEN Strength" التي تعتمد على القوة والقدرة على التحمل لتحقيق أفضل نتيجة في أقل وقت ممكن؛ حيث حصل الحموي على المركز الخامس، في حين جاء غطاس بالمركز التاسع.



ويعدّ الحموي وغطاس أول أردنييْن يشاركان في بطولة من هذا النوع؛ حيث أعربا عن سعادتهما بتمثيل المملكة في هذه البطولة وتحقيق مراكز مميزة فيها، مؤكديْن أن هذا الإنجاز هو مجرد بداية وأنهما يسعيان إلى تحقيق لقب البطولة في نسختها المقبلة.

وأشار الثنائي إلى أن المشاركة جاءت بصورة فردية منهما، وبدعم من شركة المكملات الغذائية "كابز" (KABS FitFactory)؛ إذ تعدّ رياضة "ستريت وورك أوت" جديدة في الأردن ولا يوجد فريق رسمي لها رغم وجود لاعبين واعدين فيها، متطلعيْن إلى الحصول على الدعم اللازم لمنح الشباب الأردني الفرصة للانخراط في مثل هذه الرياضة والمنافسة فيها، وتحقيق إنجازات عالمية أكبر في المستقبل".



ومن الجدير بالذكر أن رياضة "ستريت وورك أوت"، والتي تُعرف بـ "تدريب الشارع"، هي رياضة بدنية قائمة على النشاط الحركي وتمارين القوة، تساعد في تطوير اللياقة البدنية والبناء العضلي والصحة بشكل عام. تمارس عمومًا في الهواء الطلق وتستخدم بشكل أساسي جهازي المتوازي والعقلة، بحيث يستغل المتدرب وزن جسمه في تقوية عضلاته ولياقته البدنية.

وتعتمد على التمارين الرياضية والمهارات الحركية، ما يمنح الجسم القوة والمرونة والتوازن والرشاقة، وهو ما جعل هذه الرياضة تحصل على شعبية متسارعة في العالم.







