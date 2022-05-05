بطل أردني للدوري العماني ،، الجوابري أو عدي القرا !؟

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الوكيل الإخباري - ملاعب - أنس عشااقترب الدوري العماني من النهاية، وسيكون حامل اللقب أردنيا حيث يتصدر فريق السيب والذي يضم نجمنا إبراهيم الجوابري بـ 50 نقطة، فيما يحل النهضة والذي يضم هدافنا عدي القرا وصيفا بـ 46 نقطة .وتبقى على نهاية الدوري العماني 3 جولات فقط، علما أن الجولة القادمة ستنطلق يوم الجمعة المقبل وسيلتقي فيها السيب مع النصر، والنهضة مع عمان .ويتألق القرا هجوميا بصورة كبيرة مع فريقه، وسجل العديد من الأهداف الحاسمة بالبطولة وأخرها ثنائية الفوز أمام المسقط في الجولة قبل الماضية، فيما شهدت الجولة السابقة التعادل السلبي مع فريق نزوى والذي صعب حظوظ الفريق في سباق اللقب .