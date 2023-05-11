بطولة درع المئوية لكرة القدم تنطلق اليوم

الوكيل الإخباري - يستهل فريق الفيصلي مشواره اليوم الخميس، في الدفاع عن لقب درع الاتحاد والذي أعلن اتحاد كرة القدم عن تسمية البطولة بنسختها الجديد بـ "درع المئوية".



ويبدأ الفيصلي الدفاع عن اللقب عند لقائه مغير السرحان عند السادسة مساء، كما يلتقي عند التاسعة والنصف مساء شباب الأردن نظيره الأهلي عند التاسعة والنصف مساء.



ويواجه الرمثا نظيره الجليل عند السادسة مساء غد الجمعة، ويلتقي سحاب مع الوحدات عند التاسعة والنصف.



وتقام جميع مباريات البطولة على ستاد الأمير محمد بالزرقاء، كما تقام منافسات البطولة حسب تعليمات اتحاد اللعبة، بنظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة، على أن يتوج باللقب الفريق الحاصل على أعلى عدد من النقاط، حيث يخوض كل ناد 11 مباراة خلال البطولة.

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